هتنوري في الضلمه.. ضعيها على ليفة الاستحمام وادعكي جسمك مرة واحدة هتزيل سواد السنين في 3 دقائق

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عمر شويل - جدة اسمرار البشرة والجسم من اهم المشاكل التي يرغب الكثير من السيدات في التخلص منها, ويعد الليمون والملح من أقوي الوصفات التي يمكن استخدامها للجسم للتخلص من الاماكن الداكنة به ويصبح الجسم أبيض وخالي من اي عيوب, وحيث يحتوي الليمون على العديد من الاحماض والمواد التي تزيل اي اسمرار في البشرة ويغذي الجلد, ويمكن تحضير هذا الخليط بسهولة وخلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل خلطة الليمون والملح الجبارة للتخلص من اسمرار الجلد وكيفية استخدامها على الجلد للتبيض الفوري للجسم.

وصفة الليمون مع الملح الجبارة للتخلص من اسمرار الجسم

الليمون والملح من أفضل الخطوات السحرية التي تزيل اي اسمرار في الجلد وتزيل اي طبقات للجلد متراكمة وجافة, ويساعد في ترطيب البشرة بشكل فعال كما انه يساعد في علاج الحالات التي تعاني من ظهور الشعر تحت الجلد ويتم تحضير الخلطة واستخدامها كالتالي:-

يتم وضع اربع ملاعق من الليمون مع ربع معلقتين من الملح.

يضاف علي الخليط معلقتين من زيت الزيتون, ويقلب المكونات معا.

يضاف على الخليط معلقة من العسل الابيض ويقلب كل المكونات معا.

يتم وضع الخليط على الجسم مع التدليك برفق في حركات دائرية لمدة خمس دقائق في كل مكان في الجسم وبعد ذلك يترك عشر دقائق.

يتم فرك الخليط على الجسم باستخدام الليفة وبعد ذلك يتم شطف الجسم جيدا.

يمكن استخدام هذه الخلطة على الجسم مرة كل اسبوع للتخلص من اي مشاكل في الجلد.

طريقة التخلص من اسمرار البشرة بالليمون

الليمون والقهوة من افضل الوصفات التي تساعد في التخلص من الحبوب والقضاء على البكتيريا الموجودة على البشرة وتساعد في علاج الكلف والتخلص من اي اسمرار من اشعة الشمس, وازالة بقع الحبوب الداكنة, ويمكن تحضير الخليط من خلال خلط معلقة من القهوة ومعلقة من الليمون ومعلقة من العسل الابيض ومعلقة من الزبادي وتقلب المكونات معا حتى يتم تكوين كريم ويوزع الخليط على البشرة ماعدا المنطقة المحيطة بالعين, ويترك حتى يجف تماما ويفرك من البشرة ويتم غسل البشرة.