ينافس بروعتة الجاهز ..خبز التورتيلا المورق بعجينة قطنية خفيف وطرى اسرع خبز بدون خميرة ولا فرن لجميع السندوتشات

ينافس بروعتة الجاهز ..خبز التورتيلا المورق ، خبز التورتيلا واحد من أشهى وألذ أنواع الخبز والتي يتم تناوله بحشوات عديدة منها الحلو والحادق ويمكن أن يتم تحضيره بأكثر من طريقة مختلفة، كما أنه من الوجبات السريعة التي يمكن أن يتم تحضيرها في أقل وقت ممكن بالإضافة إلى أنها عبارة عن وجبة غذائية مفيدة جداً لصحة أبنائك ويمكن أن تقومين بتحضيرها كوجبة جانبية أثناء مشاهدة الأفلام أو المذاكرة خاصة أننا في أيام دراسية وأغلب أبنائنا يقضون أوقاتهم في المذاكرة ويكونون بحاجة إلى وجبة مميزة.

ينافس بروعتة الجاهز ..خبز التورتيلا المورق

نقدم لكم أسهل طريقة يمكن الاعتماد عليها لعمل خبز التورتيلا في البيت بأقل التكاليف ويتم تحضيرها بهذه الطريقة:

المقادير:

2 كوب دقيق.

4/3 كوب ماء.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار وعاء عميق يوضع به الدقيق ومن ثم الملح والزيت واخلطي المكونات مع بعضها.

ثم يضاف الماء بالتدريج وابدئي بعجن المكونات حتى يصبح لديك عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعدها يتم تغطية الوعاء بواسطة منشفة نظيفة وانتظري لمدة 15 دقيقة.

يتم تقسيم العجينة لـ 8 كرات ويتم فردها بواسطة النشابة حتى تصبح بشكل دائرة.

ويتم وضع طاسة غير لاصقة على النار وادهنيها بقليل من الزيت وضعي بها رغيف خبز التورتيلا وانتظري دقيقتين.

يتم تقليبه على الجهة الأخرى وانتظري لمدة دقيقتين أيضاً بعدها يرفع الخبز من الطاسة.

يتم تكرار تلك الخطوات حتى تنتهي كمية العجينة ويمكنك حشوه بما ترغبين وبالهناء والشفاء.

حشو خبز التورتيلا بالجبن والخضار

يعد حشو الجبن والخضار من أكثر الحشوات المفضلة لدى البعض وتعطي لخبز التورتيلا مذاق شهي ومميز ويتم تجهيزه كالتالي:

المقادير:

1 علبة جبن كريمي.

1 ملعقة كبيرة مايونيز.

1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة الحجم.

1 ثمرة فلفل أحمر مقطع شرائح.

عود بصل أخضر مفروم.

1 كوب خس مفروم.

2/1 كوب ذرة.

4 ملعقة كبيرة صلصة مارينارا جاهزة.

طريقة تحضير حشو التورتيلا: