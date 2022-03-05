“بسكويت العجوة الأصلي”.. ألذ وأسهل طريقة لعمل بسكويت التمر في المنزل خطوة بخطوة وبمذاق رائع 

بسكويت التمر هو عبارة عن أصابع البسكويت اللذيذة المحشوة بعجوة التمر اللذيذ الذي يعتبر من أهم الأطعمة التي يحبها الأطفال والكبار، لذلك يفضل تواجدها في المنزل كنوع من الحلوى المغذية في أي وقت، ولذلك سوف نتعرف معًا اليوم على طريقة عمل البسكوت بالتمر في المنزل بخطوات لا يوجد بها أي صعوبة، وسوف يوفر عليكي شرائه من الخارج بسهولة تجهيز في أي وقت.

طريقة عمل البسكوت بالتمر اللذيذ في المنزل

اصنعي بنفسك البسكوت بالتمر فهو لا يوجد في تجهيز أي صعوبة وسوف يستمتع به اولادك واسرتك بالتأكيد وطريقة وخطوات تحضيره كالآتي:

المكونات

اربع ملاعق كبار من الزبدة الصفراء.

اربع ملاعق كبار من السكر الناعم.

عدد بيضتين.

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كيلو من التمر الخالي من النواه.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير