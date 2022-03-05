ب 3 مكونات فقط..في 10 دقائق طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت أرخص وأحلي من الجاهزة

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت، أصبحت الجبنة الموتزاريلا عنصر أساسي يتم إضافته على أغلب الأكلات، حيث نشتهي بالملمس المطاطي التي تصنعه مثل البيتزا والمكرونة، والتي تضيف إلى هذه الأطعمة مذاق رائع وتجعلها شهية، وتبحث كثير من الأمهات عن طريقة تحضيرها منزلياً لأنها تدخل في كثير من الوصفات فتحضيرها في المنزل يضمن نظافتها وجودتها بالإضافة إلى أن ذلك أرخص من شرائها من الخارج.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بمكونات بسيطة وبطريقة تحضير بسيطة إليكم الآن من خلال موقع ثقفني طريق تحضيرها بسهوله

مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا

2 كيلو لبن بقري.

نصف كوب خل أبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا

نسخن الفرن على درجة حرارة 300 إلى 350 درجة مئوية.

نضع اللبن في وعاء كبير ثم نضعه في الفرن ونطفئ الفرن فوراً.

نترك الحليب طول الليل حتى يتخثر ثم نضع اللبن على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن دون أن يغلي.

نضيف عليه الخل وعصير الليمون ونتركه على نار هادئة جداً.

نقوم بتجميع الجزء المتخثر على طرف الوعاء ببطء حتى يصبح كالكرة.

نكرر هذه الخطوة لمدة 15 دقيقة ثم نأخذ الكرة ونضعها في ماء مثلج.

نجمعها بإيدينا حتى تصبح متماسكة وناعمة ونعيد الكرة مرة أخرى إلى الماء نفسه المتبقي من اللبن ونتركه على النار لمدة 5 دقائق.

نقوم بإخراج كرة الجبنة الموتزريلا ونضعها في ماء مثلج لمدة 2 إلى 3 دقائق ثم نضعها في الفريزر لوقت الاستخدام.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا باللبن البودرة

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت باللب البودر

مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

3 أكواب ماء.

رشه ملح.

ربع كوب عصير ليمون.

2 معلقة كبيرة خل.

طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا