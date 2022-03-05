نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 3 مكونات فقط..في 10 دقائق طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت أرخص وأحلي من الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت، أصبحت الجبنة الموتزاريلا عنصر أساسي يتم إضافته على أغلب الأكلات، حيث نشتهي بالملمس المطاطي التي تصنعه مثل البيتزا والمكرونة، والتي تضيف إلى هذه الأطعمة مذاق رائع وتجعلها شهية، وتبحث كثير من الأمهات عن طريقة تحضيرها منزلياً لأنها تدخل في كثير من الوصفات فتحضيرها في المنزل يضمن نظافتها وجودتها بالإضافة إلى أن ذلك أرخص من شرائها من الخارج.
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت
قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بمكونات بسيطة وبطريقة تحضير بسيطة إليكم الآن من خلال موقع ثقفني طريق تحضيرها بسهوله
مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا
- 2 كيلو لبن بقري.
- نصف كوب خل أبيض.
- ربع كوب عصير ليمون.
طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا
- نسخن الفرن على درجة حرارة 300 إلى 350 درجة مئوية.
- نضع اللبن في وعاء كبير ثم نضعه في الفرن ونطفئ الفرن فوراً.
- نترك الحليب طول الليل حتى يتخثر ثم نضع اللبن على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن دون أن يغلي.
- نضيف عليه الخل وعصير الليمون ونتركه على نار هادئة جداً.
- نقوم بتجميع الجزء المتخثر على طرف الوعاء ببطء حتى يصبح كالكرة.
- نكرر هذه الخطوة لمدة 15 دقيقة ثم نأخذ الكرة ونضعها في ماء مثلج.
- نجمعها بإيدينا حتى تصبح متماسكة وناعمة ونعيد الكرة مرة أخرى إلى الماء نفسه المتبقي من اللبن ونتركه على النار لمدة 5 دقائق.
- نقوم بإخراج كرة الجبنة الموتزريلا ونضعها في ماء مثلج لمدة 2 إلى 3 دقائق ثم نضعها في الفريزر لوقت الاستخدام.
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا باللبن البودرة
سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت باللب البودر
مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا
- 3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.
- 3 أكواب ماء.
- رشه ملح.
- ربع كوب عصير ليمون.
- 2 معلقة كبيرة خل.
طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا
- نخلط اللبن البودرة مع الماء ونقلبها جيداً ثم نضعها في وعاء على نار متوسطة.
- بمجرد أن يغلي اللبن نقوم بتهدئة النار قليلاً ثم نضع الخل والليمون مع الملح ونقوم بالتقليب مرة أخرى.
- سنلاحظ وجود تكتلات سنقوم بحجزها في أحد جوانب الوعاء ونعمل على تجميعها وتشكيلها على شكل كرة مجمعة.
- عندما يصبح الملمس مطاطي نرفع الوعاء من على النار ونقوم بتصفية التكتلات بشكل جيد.
- نشكل التكتلات على شكل كرة ونغلفها في ورق شفاف ونضعها في الفريزر.
- نقوم بإخراجها من الفريزر عند استخدامها ونبشرها وإضافتها على الأطعمة.
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