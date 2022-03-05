الدكتور في بيتك..مشروب سحري جبار كوب واحد يومياً على الريق يعالج العديد من الأمراض في الجسم وله فوائد عديدة

مشروب سحري جبار كوب واحد يومياً على الريق يعالج العديد من الأمراض في الجسم، اللبان الدكر أو ما يعرف بإسم الكندر يتم استخلاصه من الأشجار ليس جميعها ولكن من بعض أنواعها، سمي باللبان الدكر بسبب شكله الذي يشبه لحد كبير شكل العلك والتي تسمى باللبان، يكثر استخدامه كبخور حيث يحرق ويخرج منه رائحة عطرة بعض الشئ تساعد في الشعور بالراحة والطمأنينة، ولكن هذا لا يمنع كثرة فوائد شرب منقوعه.

مشروب سحري جبار كوب واحد يومياً على الريق

سوف نقدم لكم أهمية وفوائد مشروب لبان الدكر للجسم

فوائد شرب ماء لبان دكر على الريق

إذا كانت لا تعلم مدى فوائده فهو يعتبر مطهر عام لجميع أعضاء الجسم، تعرف علي نبذة سريعة من فوائد شرب منقوع لبان الدكر.

البان الدكر مطهر عام للجسم

يحتوي لبان الدكر على زيوت طبيعية كثيرة، تعمل تلك الزيوت على تخليص الجسم من البكتيريا والمكروبات الضارة.

على زيوت طبيعية كثيرة، تعمل تلك الزيوت على تخليص الجسم من البكتيريا والمكروبات الضارة. لذا يعتبر مطهر عام للجسم.

البان الدكر يقوي الجهاز المناعي

يساعد لبان الدكر على زيادة كرات الدم البيضاء، كما أنها يعمل على تنشيط الغدد الليمفاوية ويدعم صحة الجهاز المناعي.

على زيادة كرات الدم البيضاء، كما أنها يعمل على تنشيط الغدد الليمفاوية ويدعم صحة الجهاز المناعي. كل تلك الأمور تساهم بشكل كبير في زيادة المناعة في الجسم.

البان الدكر مهدئ للأعصاب

يتم أستخدام لبان الدكر في الكثير من الأوقات من أجل علاج التوتر والقلق وتهدئة الأعصاب.

وذلك بفضل الزيوت التي يحتوي عليها والتي تؤثر على هرمون السعادة في الجسم.

البان الدكر يقوي عضلة القلب

يحتوي اللبان على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينا، كما يحتوي أيضًا على مضادات ألالتهاب ومضادات الأكسدة.

كل تلك الخصائص لها قدرة كبيرة في زيادة قوة عضلة القلب، كما أنها تزيد من قدرة الدماغ العقلية وتزيد من الذاكرة.

البان الدكر يساعد في التخلص من الوزن الزائد

يساهم لبان الدكر في تحسين عملية هضم الطعام بشكل كبير، كما أنه يساعد في زيادة حركة الأمعاء.

في تحسين عملية هضم الطعام بشكل كبير، كما أنه يساعد في زيادة حركة الأمعاء. بالإضافة إلى كونه يحسن من عملية الأيض، كل هذا يسبب في حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل مما يقلل من إمكانية زيادة الوزن.

طريقة تحضير منقوع لبان الدكر