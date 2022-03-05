بدون ليزر .. تبييض الاسنان كالؤلؤ والتخلص من التسوس والجير والاصفرار نهائيا وللابد فى 3 دقائق بدون تكاليف

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عمر شويل - جدة بدون ليزر .. تبييض الاسنان كالؤلؤ ، لديك رغبة كبيرة بأن تصبح أسنانك بيضاء كاللؤلؤ الأبيض اللامع خالية من الاصفرار والبقع الداكنة التي تشوه جمال ابتسامتك، فمن الآن يمكنكِ الحصول على كل ما ترغبين فقط ما عليك سوى أن تستعين بالوصفات الطبيعية التي سوف تقومين بتنفيذها في المنزل دون الحاجة إلى شراء أي من المنتجات التي تستخدم في تبيض الأسنان وتنظيفها، وسوف نستعرض لكم اليوم أفضل الوصفات والخلطات الطبيعية التي تفيد الأسنان وتقويها وتجعلها بيضاء دائماً.

بدون ليزر .. تبييض الاسنان كالؤلؤ

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على عناصر فعالة وقوية تقضي على البقع والاصفرار ومنها التالي:

وصفة بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز

صودا الخبز من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للأسنان حيث أنها تحتوي على عناصر مهمة جداً لتبيض الأسنان بشكل طبيعي وهذا من المكونات التي تكون موجودة بمنتج معجون الأسنان، كما أنها مادة كاشطة خفيفة تساعد في تنظيف الأسنان وتزيل التصبغات ويمكن أن يتم استخدامه بأكثر من طريقة منها:

معجون صودا الخبز:

في وعاء يتم إضافة ملعقة من ملح البحر مع ملعقتين من صودا الخبز وقطرة واحدة من زيت النعناع العطري.

قلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس ويضاف لها قليل من معجون الأسنان واخلطي مرة أخرى.

عليك بأخذ مقدار بسيط من الخليط على فرشاة الأسنان وابدئي في فرك أسنانك.

ثم يتم شطفها بالماء بالطريقة المعتادة.

وصفة قشر الموز

يتمتع قشر الموز عن غيره من المكونات الطبيعية بأنه ملئ بالمعادن الهامة جداً والذي تحتاج إليه الأسنان ويستخدم بطريقة سهلة وبسيطة جداً كالتالي:

عليك باختيار حبة من الموز الطازجة فيجب رألا تكون قشرتها سوداء اللون.

وابدئي بفرك الأسنان بقشرة الموز الطازجة ويفضل إبقاء قشرة الموز على الأسنان لبضعة ثواني مع إغلاق الفم.

ثم يتم تنظيف الأسنان بالطريقة المعتادة.

وصفة الفراولة

الفراولة من أحد أنواع الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج وهذا يجعل الأسنان أكثر بياضاً وأيضاً تستخدم بطريقة سهلة جداً تتمثل فيما يلي: