بدون عجن اصنعي خبز رمضان التركي بقوام هش وخفيف أحلى من المخابز

خبز رمضان التركي ، من المخبوزات الجميلة التي يعشقها الكثير من الناس، ويرغبون في تناوله بجانب الجبنة، والمربي، والعسل الأسود، كما يمتلك الخبز قيمة غذائية عالية تعطي الجسم الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وهو سريع التحضير ومكوناته توجد في جميع المطابخ العربية ولا يخلو بيت منها، كما يمتلك الخبز قوام هش وخفيف يجعله يحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات الهشة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز رمضان التركي بطعم لذيذ أحلى من المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات خبز رمضان التركي

يتكون الخبز من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب ونصف من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث أكواب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من حبة البركة لتزين.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير خبز رمضان التركي بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الحليب، والسكر، والخميرة ونقلبهم جيداً مع بعض. نقوم بإضافة الزيت، والملح ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونقلب بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. ندهن وجه العجينة بالزيت ونغطيها لمدة نصف ساعة حتى تختمر، ثم نقوم بوضع العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق. نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة، ثم نحضر صينية على شكل دائرة ونفرشها بورق الزبدة. نضع العجينة في منتصف الصينية ونفردها جيداً بواسطة اليد، ثم نقوم بعمل حواف عالية للعجينة كما موضح بالصورة. نقوم بتقسيم العجينة إلي مربعات صغيرة الحجم، ثم نغطي الصينية ونتركها حتى تختمر. بعد ذلك نقوم بدهن وجه العجينة بالحليب السائل، ثم نرش حبة البركة على الوجه. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. ندخل الصينية الفرن ونترك الخبز حتى يستوي وينضج جيداً ويصبح ذهبي اللون. نخرج الصينية من الفرن ونترك الخبز يبرد تماماً، ثم نقوم بتقديمه بالهنا والشفاء.

سر نجاح خبز رمضان التركي بالمنزل

توجد أسرار بسيطة لنجاح الخبز بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-