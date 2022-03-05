أسهل طريقة لتحضير الاكلير بالكاسترد وصوص الشوكولاته مثل الجاهزة بكل أسراره

طريقة تحضير الاكلير بالكاسترد وصوص الشوكولاتة الاكلير أصبح من أهم الحلويات الخفيفة التي يتم تقديمها في أشهر المطاعم والكافيهات كما أنه يتميز بطعمه اللذيذ جدًا فهو أشبه عجينة بلح الشام ولكنه يتخلف عنه كثيراً سواء في التحضير وأيضًا في المذاق ومن أهم الأشياء التي تميزه هو صوص الكاسترد التي يتم حشو الأكلير به كما يضاف على صوص الشوكولاتة اللذيذة ويعطي طعم ومذاق رائع يعشقه كل من تناوله وسنقدم لكم أسرار تحضيره بالخطوات.

مقادير الاكلير بالكاسترد

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير ألذ وأطعم اكلير بالكاسترد مثل الجاهزة وسنبدأ بمكونات عجينة الاكلير وهى:

كوب من الماء.

كوب دقيق.

نصف كوب من الزبدة او الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

3 بيضات حجم كبير.

رشة ملح.

مقادير الكاسترد

3 كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

بيضة.

ملعقة فانيليا

للتغطية

شوكولاتة مذابة.

طريقة تحضير الاكلير بالكاسترد

في البداية سنبدأ في تحضير عجينة الاكلير ناتي بوعاء ونقوم بإضافة الزبدة و الماء على نار متوسطة.

نتركه حتى تذوب الزبدة وتبدأ الماء في الغليان.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الدقيق وملعقة من السكر ورشة من الملح.

نخلط كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط ويتماسك.

نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً على جنب ويمكنك وضعه في الكبه ويضرب الخليط هذا يساعد على تبريد خليط الاكلير.

بعد أن يبرد تماماً نقوم بإضافة البيض كل بيضة على حدى ونقلبها لا نقوم بإضافة البيضة الأخرى إلا إذا اختفى اثر الأولى.

نستمر هكذا مع خلط البيض مع الخليط حتي ننتهي من كمية البيض و يصبح لديك عجينة لزجة.

بعد ذلك نأتي بكيس الحلواني ونقوم بوضع خليط الاكلير به.

نأتي بصينية الفرن ونقوم بوضع ورقة من الزبدة أو نقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل الصينية.

ثم نقوم بتشكيل الاكلير أصابع متوسطة الحجم ونبدأ برصها في الصينية.

ندخل الصينية في الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة حتى يأخذ لون ذهبي من الجوانب ومن الأعلى.

نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً لكى نستطيع حشوه.

طريقة تحضير حشو الكاسترد