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عمر شويل - جدة طريقة عمل التورتة بالكريمة في المنزل على طريقة المحلات - ثقفني
تسعى الكثير من ربات البيوت لكيفية عمل التورتة بمذاق رائع يشبه الانواع الموجودة في المحلات، وكما أن التورتة منالحلويات التي يتم تقديمها في الكثير من المناسبات والاحتفالات المختلفة، وكما يشتهر تناولها في أعياد الميلاد واحتفالات النجاح والزواج، كما يوجد العديد من الأنواع والأشكال من التورتة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل التورتة بالكريمة قي المنزل على طريقة المحلات ولذلكمن خلال هذا المقال.
طريقة عمل التورتة بالكريمة
المكونات:
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب وربع من السكر.
- كوب من ساور كريم.
- ثلث كوب من سفن آب.
- ثلاث أكواب من كريمة خفق سائلة باردة.
- نصف كوب من الحليب.
- ربع كوب من صوص شوكولاتة.
- عدد ثماني حبات من البيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر بودرة.
- أثنين ملعقة صغيرة من بودرة جيلاتين.
- ملعقة وثلث صغيرة من فانيليا سائلة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- الخطوة الثانية قومي بفصل بياض البيض عن صفاره في وعاء كبير ثم بعد ذلك ضعي الصفار مع ثلث كوب من السكر ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة من الفانيليا، واخفقي جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هشًا وفاتح اللون وبعد قومي بإضافة الدقيق واخفقي جيداً حتى يذوب الدقيق تماماً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء آخر ثم اخفقي بياض البيض لمدة أربع دقائق حتى يتكاثف حجمه ويصبح مثل الكريمة ثم بعد ذلك قومي بإضافة بياض البيض إلى خليط الدقيق بالتدريج وقلبي الخليط ببطء من أسفل لأعلى حتى يختفي بياض البيض تماماً.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينيتين بنفس الحجم مبطنين بورق الزبدة ثم صبي العجين في صينيتين ثم بعد ذلك ضعيهم في الفرن لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة أخرجيهما من الفرن واتركيهما جانباً حتى يبردان جيداً.
- الخطوة الخامسة قومي بوضع الحليب مع الجيلاتين على نار متوسطة وقلبيهم باستمرار حتى يذوب الجيلاتين لا تجعليه يغلي ثم اتركيه جانباً ليبرد.
- الخطوة السادسة قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي نصف كوب من السكر والساور كريم مع كوب من كريمة الخفق واخفقي جيداً حتى يصبح القوام كريمياً ثم ضيفي الحليب ببطء مع الاستمرار بالخفق حتى يختفي الحليب.
- الخطوة السابعة قومي بإحضار وعاء كبير ثمضعي باقي الكريمة والسكر البودر وباقي الفانيليا واخفقي حتى يصبح القوام كريمياً.
- الخطوة الثامنة اسقي التورتة بالسفن آب ثم قومي بإحضار صينية ذات قاعدة متحركة وضعي فية الكيكة الأولى ثم خليط الجيلاتين والساور كريم، ثم الكيكة الثانية وبعد ذلك ضعي الكيك في الثلاجة لمدة ساعة أخرجيها من الثلاجة وزينيها بالكريمة من الجوانب وأعلى الكيك، ثم زينيها بصوص الشوكولاتة أو اتركيها بيضاء أو رشي عليها مكسرات ضعيها في الثلاجة حين وقت التقديم.
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