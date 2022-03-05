طريقة عمل التورتة بالكريمة في المنزل على طريقة المحلات

تسعى الكثير من ربات البيوت لكيفية عمل التورتة بمذاق رائع يشبه الانواع الموجودة في المحلات، وكما أن التورتة منالحلويات التي يتم تقديمها في الكثير من المناسبات والاحتفالات المختلفة، وكما يشتهر تناولها في أعياد الميلاد واحتفالات النجاح والزواج، كما يوجد العديد من الأنواع والأشكال من التورتة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل التورتة بالكريمة قي المنزل على طريقة المحلات ولذلكمن خلال هذا المقال.

طريقة عمل التورتة بالكريمة

المكونات:

كوب من الدقيق الأبيض .

كوب وربع من السكر .

كوب من ساور كريم .

ثلث كوب من سفن آب .

ثلاث أكواب من كريمة خفق سائلة باردة .

نصف كوب من الحليب .

ربع كوب من صوص شوكولاتة .

عدد ثماني حبات من البيض .

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر بودرة .

أثنين ملعقة صغيرة من بودرة جيلاتين .

ملعقة وثلث صغيرة من فانيليا سائلة .

طريقة التحضير :