أسرار تحضير العجينة السحرية عجينة العشر دقائق القطنية الخفيفة والهشة الصالحة لجميع المعجنات

أسرار تحضير العجينة السحرية عجينة العشر دقائق هذه العجينة أصبحت من أهم المعجنات التي يتم استخدامها و يفضلها العديد من الشيفات في تحضير كافة المعجنات الحلو منها والمالح، كما أنها من أكثر المعجنات السريعة و السهلة والاقتصادية التي لا تكلفك الكثير من المال أو مجهود كبير في التحضير، حيث اشتهرت كثيراً هذه العجينة في الفترة الأخيرة، فهي من أكثر المعجنات الهشة والخفيفة و القطنية وتتميز بطعمها اللذيذة جداً حيث تصلح أن تكون عجينة للبيتزا و الفطائر وغيرهم من المعجنات.

مقادير عجينة العشر دقائق

لا تحتاج العجينة السحرية عجينة العشر دقائق الكثير من المكونات وهي:

5 أكواب من الدقيق

2 معلقة كبيرة خميرة فورية.

نصف كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

2 كوب من الحليب الدافئ.

الحشو

كوب من الجبنة ويمكن إضافة الزيتون او الزعتر أو البقدونس المفروم والنعناع.

سلامي.

جبنة موتزاريلا.

لانشون.

قطع شوكولاتة.

للوجه

معلقة حليب.

رشة خل.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

رشة فانيليا.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق

المعجنات من أكثر الوصفات التي لابد من توافرها في جميع المنازل وبشكل دائم وهذا لأنها تقدم بجانب كافة المقبلات والمشروبات الساخنة و الباردة، لهذا تبحث الأمهات دائما على وصفة لعجينة تستطيع الاعتماد عليها في تحضير العديد من المعجنات المختلفة السادة والمحشية، ولهذا فإن العجينة السحرية عجينة العشر دقائق هي الحل وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة والطريقة هي: