اصنعي بنفسك كيراتين طبيعي لفرد الشعر وفوائده للشعر

يعتبر الشعر الخشن من أسباب المعاناة لدي الكثير من السيدات والفتيات ولا شك أن أصحاب الشعر المجعد الخشن قد قاموا بتجربة الكثير من المنتجات التي تعمل على فرد الشعر ولكن معظم تلك المنتجات تكون مجرد أشياء تجميلية لا تؤدي نتائج طويلة المدى كما ينتظر البعض مما يجعل هناك ملل بسبب كثرة منتجات فرد وتنعيم الشعر، والبعض يقوم بتجربة الحلول السريعة المذهلة في ذلك الوقت وهي الكيراتين والبروتين الكيميائي ولكن يخشى الكثير من الأفراد بتجربة مثل تلك المنتجات خوفاً من الإصابة ببعض المشكلات في الشعر بسبب احتواء البروتين على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر، لذلك نقدم لكم اليوم مكون سحري اقتصادي يساعد على فرد الشعر وهو البانثينول الطبي لتنعيم الشعر في خلال شهر وللتعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

فرد الشعر بكريم بانثينول لتنعيم الشعر

تعتبر بداية الكراتين الخاصه بالشعر الذي يساعد على فرد الشعر والتمتع بالنعومة الفائقة كان مجرد أشياء كيميائية يعتبر المكون الأساسي لها هو مكون كيميائي، وبالرغم من معرفه أضرار المواد الكيميائية على الشعر والجسم والتي تساعد على انتشار الكثير من الأمراض إلا أنه في الواقع يعتبر الكراتين والبروتين الكيميائي هو المنتجات الوحيدة التي تم التوصل.

مكونات التحضير:

عبوة من كريم البانثينول حجم صغير.

نصف فنجان صغير من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي تفريغ عبوة كريم البانثينول في طبق من البلاستيك ثم إضافة مكون زيت جوز الهند الذي يساعد على ترطيب الشعر بشكل عميق ويمكن استخدام زيت جوز الهند في استخدامات أخرى مثل حمام الزيت. نقوم بتقليب الخليط السابق بحيث يصبح ملمس الخليط مثل الكريم، نهيئ الشعر للكريم على أن يكون الشعر جاف ولا يوضع أيّ زيوت قبل الخلطة. نقوم بوضع الخليط على الشعر وتدليكه جيداً باستخدام الأصابع على أن يصل لجميع أطراف الشعر والتعمق في فروة الشعر. يترك خليط كريم البانثينول والزيت لمدة ساعتين على الشعر بعد ذلك يجب غسل الشعر بعد مرور الوقت المحدد ويتم غسل الشعر بالبلسم. للحصول على أفضل النتائج لفرد الشعر يجب تكرار وصفة كريم البانثينول على الأقل مرتين أسبوعياً بنفس المقادير التي تم تحديدها وستلاحظين النتيجة تدريجياً.

فوائد كريم البانثينول:

لا تقتصر فوائد كريم البانثينول على البشرة وترطيبها فقط بل أصبحت فوائده فائقة لدى ويتم استخدامه في وصفات فرد الشعر لتقوية الجذور بالإضافة إلي معالجة الجذور المتقصفة وإعادة الحيوية لها مرة أخرى.