طريقة تحضير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش بدون ما يشرب زيت أو بيض بتتبيلة رائعة

طريقة تحضير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من السيدات والأمهات عند قدوم الشتاء، فهي من أكثر الخضروات الشتوية المميزة التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة، كما يتميز طعمه عن مختلف الخضروات الأخري طعمه قوي ولذيذة جداً بالأخص بعد إضافة التتبيلة، ولكن هناك بعض السيدات الذي لا يستطيعون تحضير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش ودايما يتشرب زيت ويطري معهم ولكننا من خلال موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة تحضير القرنبيط الكرسبي و المقرمش بدون بيض.

مقادير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش

سنقدم لكم طريقة تحضير القرنبيط النقلي الكرسبي المقرمش بتتبيلة رائعة وبسيطة المكونات هي:

زهرة قرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

2 كوب من الدقيق

3 معالق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ربع ملعقة من الكركم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

4 معالق كبيرة من الكزبرة الخضراء.

3 فصوص من الثوم.

زيت غزير.

طريقة تحضير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش