طريقة تحضير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش بدون ما يشرب زيت أو بيض بتتبيلة رائعة

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طريقة تحضير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من السيدات والأمهات عند قدوم الشتاء، فهي من أكثر الخضروات الشتوية المميزة التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة، كما يتميز طعمه عن مختلف الخضروات الأخري طعمه قوي ولذيذة جداً بالأخص بعد إضافة التتبيلة، ولكن هناك بعض السيدات الذي لا يستطيعون تحضير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش ودايما يتشرب زيت ويطري معهم ولكننا من خلال موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة تحضير القرنبيط الكرسبي و المقرمش بدون بيض.
مقادير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش
سنقدم لكم طريقة تحضير القرنبيط النقلي الكرسبي المقرمش بتتبيلة رائعة وبسيطة المكونات هي:
- زهرة قرنبيط.
- كمية مناسبة من الماء.
- 2 كوب من الدقيق
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ربع ملعقة صغيرة من الكاري.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- ربع ملعقة من الكركم.
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- 4 معالق كبيرة من الكزبرة الخضراء.
- 3 فصوص من الثوم.
- زيت غزير.
طريقة تحضير القرنبيط المقلي الكرسبي المقرمش
- في البداية نقوم بتقطيع القرنبيط قطع متوسطة الحجم وننظفه جيدا.
- بعد ذلك نضع قطع القرنبيط في وعاء كبير ونغطيه بالماء ونضعه على النار حتى يغلي.
- عندما يغلي نقوم بإضافة رشة من الملح والقليل من الكمون.
- نترك القرنبيط حتى يتم سلقة تماماً ولكن لابد أن يحافظ على قوامه.
- بعد ذلك نرفع القرنبيط من على النار ونصفيه من الماء ونتركه في المصفاة حتى يتخلص من الماء العالقة به.
- نبدأ الآن في تحضير تتبيلة القرنبيط نأتي بوعاء كبير و 2 كوب من الدقيق و 3 معالق من النشا و الملح و الكمون و الفلفل الأسود و البيكينج بودر و الكاري والكركم.
- نقلب هذه المكونات مع بعضهم ثم نضيف البقدونس المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة ونقلبها مع الدقيق.
- نضيف الثوم المفروم على الخليط وإضافة كوب ونصف من الماء حتى يصبح لديك لديك عجينة لزجة.
- نخلط الخليط جيداً حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط.
- بعد ذلك نضع طاسة كبيرة ونضيف زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن.
- نضيف قطع القرنبيط في التتبيلة ثم في الزيت الساخن، نستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية.
- نترك قطع القرنبيط في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح ويخرج على مناديل المطبخ لكى تتخلص من الزيت العالق.
- ثم تقدم إلي الطعام وهو ساخن بالصحة والهنا.
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