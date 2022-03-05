فطائر الشاي الطرية ، من المخبوزات الجميلة التي تمتلك قوام هش وطعم مختلف عن المعجنات الأخرى، وتعرف بشكلها الجميل ومذاقها الحلو الذي يجذب الناس إليها ، كما تحتوي على الكركم وهو من أهم العناصر الغذائية الهامة المفيدة لصحة الإنسان، وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية وتستطيع الأمهات تقديمها للأسرة كوجبة إفطار شهية بجانب كوب من الحليب أو الشاي، ويوجد للفطائر والمعجنات أنواع كثيرة مثل فطائر الحليب، وفطائر التفاح، وفطائر العجوة وأنواع كثيرة مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر الشاي الطرية بقوام هش ومعايير مضبوطة أحلى من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات فطائر الشاي الطرية

سوف نقدم لكم أبسط المكونات لعمل الفطائر في المنزل بكل سهولة وهى كالتالي:-

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الكركم.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر.

رشه صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الحليب الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الشاي الطرية بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة الزيت ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل لون الرمل. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب ونعجن جيداً حتى يصبح الخليط متماسك. نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نغطيها ونتركها حتى ترتاح. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نرص عليها قطع الفطائر ونضغط عليها بواسطة اليد. نترك الفطائر على الصينية لمدة ربع ساعة حتى تختمر مرة أخرى ويتضاعف حجمها. نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن، ثم نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل.

نصائح عند عمل فطائر الشاي الطرية

نقدم لكم اليوم بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-