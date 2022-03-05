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عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة العدس الصحية للدايت من منزلك - ثقفني
طريقة عمل كفتة العدس تعد من أبرز الأكلات التي يحب تناولها الكثيرين من الأشخاص، وهي ذات طعم لذيذ ومغذي وكما أنها مفيدة كثيراً في الرجيم وحيث تساعد في إنقاص الوزن، كما أن العدس غني بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، فإنه يعتبر بديلاً جيداً للحوم، البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في العدس يساعد مجتمعة على خفض ضغط الدم المرتفع، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة العدس لخسارة الوزن بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كفتة العدس
المكونات:
- نصف كيلو جرام من العدس بجبة.
- ملعقة واحد صغيرة من الثوم.
- حزمة واحد من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة واحد صغيرة من البهارات.
- ملعقة واحد صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة واحد صغيرة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.
- ملعقة واحد كبيرة من السمنة النباتي.
- ثلث كوب من البقسماط الناعم.
- أثنين ثمرة من البطاطس المسلوقة مكعبات.
- بصلة واحد مقطعة إلى مكعبات.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بغسيل نصف كيلو جرام من العدس بجبة اغسليه جيداً ثم بعد ذلك انقعيه في الماء لمدة ست ساعات أو طول الليل ثم بعد ذلك قومي بتصفية من الماء جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار إناء عميق ثم اخلطي فيه العدس مع أثنين ثمرة من البطاطس المسلوقة ثم يضاف إليهم بصلة واحدة مقطعة إلى مكعبات مع ملعقة صغيرة من الثوم وحزمة واحد من الكزبرة الخضراء ثم افرمي الخليط في الكبة الكهربائية حتى يصبح فرماً ناعماً جداًتبلي الخليط بملعقة واحد صغيرة من البهارات وملعقة واحد صغيرة من ملح الطعام وملعقة واحد صغيرة من الفلفل الأسود حسب الرغبة ثم بعد نضيف ثلث كوب من البقسماط الناعم بالتدريج مع العجن حتى نحصل على قوام متجانس ثم نضيف ملعقة واحد كبيرة من السمنالنباتي أو كوبان من الزيت بالتدريج ثم يعجن الخليط جيداً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مناسبة يتم بعد ذلك رص كفتة العدس في الصينية ثم قومي بإدخالها إلى الفرن أو تقلي علي نار منخفضة ثم رصّي الاصابع في صينية ثم إشعال فحمة ونضعها في وسط الصينية مع التغطية الجيدة ثم تترك لمدة عشر دقائق وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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