طريقة عمل كفتة العدس الصحية للدايت من منزلك

طريقة عمل كفتة العدس تعد من أبرز الأكلات التي يحب تناولها الكثيرين من الأشخاص، وهي ذات طعم لذيذ ومغذي وكما أنها مفيدة كثيراً في الرجيم وحيث تساعد في إنقاص الوزن، كما أن العدس غني بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، فإنه يعتبر بديلاً جيداً للحوم، البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في العدس يساعد مجتمعة على خفض ضغط الدم المرتفع، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة العدس لخسارة الوزن بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كفتة العدس

المكونات:

نصف كيلو جرام من العدس بجبة .

ملعقة واحد صغيرة من الثوم .

حزمة واحد من الكزبرة الخضراء .

ملعقة واحد صغيرة من البهارات .

ملعقة واحد صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة واحد صغيرة من الفلفل الأسود حسب الرغبة .

ملعقة واحد كبيرة من السمنة النباتي .

ثلث كوب من البقسماط الناعم .

أثنين ثمرة من البطاطس المسلوقة مكعبات .

بصلة واحد مقطعة إلى مكعبات .

طريقة التحضير :