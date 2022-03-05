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عمر شويل - جدة اعمليها فى البيت... طريقة عمل ألكبده الإسكندراني الأصلية طعم ولون تحفة مش هتبطلى تعمليها - ثقفني
طريقة عمل ألكبده الإسكندراني، تشتهر ألكبده الإسكندراني في مصر خصوصاً، فهي ذات مذاق لذيذ ومختلف عن باقي طرق طهي ألكبده الأخرى، كما أنها تتمتع بفوائد صحية عالية منها وجود فيها حمض الفوليك والحديد، فهي تدخل ضمن بند معالجة مرضى الأنيميا، واليوم سنقدم أبسط طريقة للكبده الإسكندراني.
طريقة عمل ألكبده الإسكندراني
- ٥٠٠ جرام من ألكبده البقري ومقطعة شرائح.
- ٤٠ جرام من عصير الليمون.
- فلفل حار “اختياري”.
- ملعقتين كبار ثوم مهروس.
- ملعقتين خل.
- ثمرة فلفل أخضر مقطع.
- ثمرة فلفل أحمر مقطع.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
- ملح حسب الذوق.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- ربع ملعقة بابريكا.
- ملعقة زيت.
- خبز فينو أو خبز بلدي.
طريقة تحضير ألكبده الإسكندراني
- نقوم بنقع ألكبده لفترة جيدة ثم نقوم بغسلها جيداً.
- في طاسة نضع الزيت وملعقة ثوم مفروم، بعد ذلك نقوم بإنزال ألكبده ونحركها جيداً.
- بعدها نقوم بمزج كل من الكمون والخل والفلفل الأسود والثوم والفلفل الحار والبابريكا والليمون والملح.
- بعد أن يتغير لون ألكبده نقوم بوضع الفلفل الألوان عليها ونحرك.
- نقوم بوضع ألتتبيله السابقة إلى ألكبده ونقلب حتى تنضج ألكبده.
- تقوم بعد ذلك مثل السندويتشات في الخبز البلدي أو الفينو.
طريقة عمل كبده بالصوص البني
- ربع كيلو كبده شرائح.
- حبة بصل مقطعة جوليان.
- ١٢٥ مل من عصير الليمون.
- ملعقة من البقدونس.
- وكذلك من الزيت والمستردة.
- ملعقة دقيق.
- ثلاث ملاعق كريمة.
- ٥٠٠ كل شوربة.
- ملعقة زبدة.
- ثلاثة فصوص ثوم مهروس.
- كوب من الفطر المقطع.
- ملعقة من الزعتر.
طريقة تحضير ألكبده بالصوص البني
- نضع عصير الليمون على ألكبده وخلطهم جيداً ثم نغسلها بالماء.
- نقوم بتجفيف ألكبده جيداً من الماء.
- في مقلاة نضع الزيت ثم نضيف الدقيق وبعد ذلك ألكبده ونقلبها لمدة أربع دقائق ثم نزيلها عن النار.
- في حلة نضع الزبدة ثم البصل ونقلبه حتى يتغير لونه ثم نضع الثوم والفطر ونحرك حوالي خمس دقائق.
- بعد ذلك نضيف الدقيق ونقلبه ثم نضع الشوربة ونقلب لكي يثقل القوام ثم نضيف المستردة والزعتر والبقدونس والملح.
- بعد أن يغلي الصوص لمدة دقيقتين نضع الكريمة ونغلق النار.
- نضع ألكبده وفوقها الصوص وتقدم.
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