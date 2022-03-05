احذر.. وفاه عائلة والسبب طهي البطاطس بطريقة خاطئة والكثير لا يعلمون هذا الخطر

احذر.. وفاه عائلة والسبب طهي البطاطس بطريقة خاطئة تعتبر البطاطس واحدة من أنواع الخضروات المميزة المذاق الأساسية في كل مطبخ، وقد يتم استخدامها في تحضير الكثير من الأكلات المختلفة، ولكن في بعض الحالات تتعرض البطاطس إلى التعفن مما يسبب الموت أو التعرض إلى المشاكل الصحية الخطيرة، ولهذا فقد نتعرف معا على بعض المواد السامة التي توجد في البطاطس وتجعل الوجبة سامة وتعرض الشخص إلى الموت بنسبة كبيرة والوفاه نتيجة تحول المواد إلى مواد سامة وضارة بالصحة.

وفاة أسرة بسبب تناول بطاطس

انتشرت قصة موت أسرة منذ فترة من الوقت توفت بسبب تناولها إلى البطاطس التي بها عفن مما قد يؤثر على الصحة.

مما قد يؤدي إلى انتشار الجراثيم والفطريات والبكتيريا التي تسبب الإصابة بالأمراض المختلفة الخطيرة والتأثير سلبيا على صحة الأعضاء.

فقد تؤثر هذه البطاطس بشكل كبير على الوظائف التي تتم في المنزل وبالتالي فهي تعرضه إلى الصدمات المختلفة.

حيث يبدأ العفن في الظهور في حالة تقشير البطاطس لحلقات وتبدأ لونها في التغير إلى اللون البني.

ومن الممكن في بعض الحالات تظهر خطوط باللون الأخضر بداخل البطاطس.

فهذه الألوان تشير إلى أن هناك مادة سامة موجودة في البطاطس وهذا نتيجة إلى التعرض إلى أشعة الشمس الضارة والبقاء فيها فترة طويلة.

وقد يكون هذا النوع واحد من أنواع العفن التي تسبب الإصابة بالمخاطر الصحية والموت في بعض الحالات.

ففهي حالة رؤية هذه العلامات على البطاطس فقد يكون من الضروري التخلص منها نهائيا لأنها تتسبب في الإصابة بالتسمم ومن ثم الوفاه.

طريقة طبخ البطاطس