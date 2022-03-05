اسود كالليل.. مكون معجزة للتخلص من الشيب والشعر الأبيض نهائيا بدون مواد كبماوية ولا صبغا

اسود كالليل.. مكون معجزة للتخلص من الشيب والشعر الأبيض إلى كل السيدات التي تعاني من مشكلة ظهور الشعر الأبيض، تعرفي على طريقة تحضير خلطة الملح للقضاء على الشيب والتخلص من آثار الشعر الأبيض، كما أنه يعطي الشعر عدة إضافات وفوائد للشعر، فهذه الوصفة من الوصفات الطبيعية الخالية من أي مواد كيميائية قد تضر بصحة الشعر والجسم، وأفضل من الحناء الجاهزة أو الطبيعية فهي تعطي الشعر اللون الذي تحتاج إليه بشكل دقيق وتدوم لفترات طويلة حتى يزول أثرها.

طريقة تحضير خلطة للتخلص من الشيب والشعر الأبيض نهائيا

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض الناعم.

كريم فازلين طبي.

نصف ملعقة كبيرة من الشاي.

ربع كوب من الماء الفاتر.

زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

دقيق أبيض في ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير الوصفة:-

قومي بوضع الملح في الفازلين وقومي بإذابته في حمام مائي أو على النار أو بوضعه داخل الميكروويف لعدة ثواني ثم قومي بتركه قليلًا حتى يبرد تمامًا.

قومي بإضافة كمية من الشاي إلى المزيج وارفعيهم على النار حتى يغلي المزيج تمامًا وبعد أن يبرد قومي بتطبيقه على كل أجزاء شعرك وخاصة المناطق التي تعاني من الشيب.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو وابدئي في فرد المزيج عليه واتركيه لمدة ساعتين أو ثلاثة بعد أن تقومي بتغطية شعرك بالغطاء البلاستيكي وبعدها قومي بغسل المزيج من على شعرك.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا حتى يصبح شعرك خاليًا من أي آثار للشيب ويختفي الشعر الأبيض تمامًا.

وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض

مكونات الطريقة:-

ملعقة كبيرة من الملح وجل الصبار والبن المطحون.

زيت خروع.

ماء فاتر بنسبة مناسبة.

طريقة تحضير الوصفة:-

قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها بنفس الطريقة السابقة التي حضرنا بها وصفة الملح بالشاي.

ولكن هذه الوصفة متميزة أكثر حيث أن قدرتها على إخفاء الشيب عالية وفترات ظهوره مرة أخرى متباعدة.

فوائد الملح للشعر