البانثينول والعسل معجزة للتبييض والتخلص من سواد السنين من الجسم والبشرة في دقائق

البانثينول والعسل معجزة للتبييض والتخلص من سواد السنين من الجسم كريم بانثينول من الكريمات الأكثر فاعلية في نتائجها، حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة ويخلصها من المشاكل التي توجد فيها، كما أنه يجعل البشرة ناصعة البياض وخالية تماما من النمش وهذا من خلال اتباع الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها بطريقة فعالة وسحرية للغاية، حيث أنه يحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر والفيتامينات المختلفة، وقد يساعد في الحصول على بشرة مثالية مثل النجمات وخالية من التشققات التي تظهر فيها.

مكون فعال لتفتيح البشرة

كمية من البانثينول

ملعقة حليب.

ملعقتين عسل نحل.

ملعقة نشا.

ربع كوب ماء ورد

ملعقة عصير ليمون.

ماء دافئ.

طريقة تحضير خلطة البانثينول

يتم تحضير خلطة مكونة من البانثينول المضاف له كمية من النشا والحليب وتقلب المكونات جيدا وتضاف له العسل والليمون تدريجيا

ومن ثم يتم تقليب المكونات وبعدها توضع على المنطقة المراد تفتيحها لمدة نصف ساعة على الأقل ويتم غسله بالماء الفاتر.

وبعدها يتم تكرار هذه الوصفة وترني أو ثلاثة في الأسبوع الواحد حتى تتمكنين من التخلص من الأماكن الداكنة بسهولة.

أهمية استخدام كريم البانثينول

كريم البانثينول فعال في التخلص من مشكلة حب الشباب الموجود في البشرة.

وله فاعلية كبيرة في التخلص نهائيا من البقع الموجودة في الوجه.

وقد يساعد في التخلص نهائيا من الجلد الميت ويعمل على التخلص من الطبقات التالفة الموجودة في البشرة بسرعة فائقة.

لابد من أن يتم غسل البشرة جيدا والعمل على تجفيفها بمنشفة حتى يتم وضع الكريم وتحقيق أكثر فاعلية منه على البشرة.

يمكنك الآن اتباع كافة الخطوات التي تساعد في تقشير البشرة والتخلص نهائيا من الطبقات التالفة من الجلد.

نصائح هامة يجب اتباعها لتبييض البشرة