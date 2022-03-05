طريقة رائعة لتحضير السمبوسة باللحم المفروم في المنزل ستنال أعجاب الأسرة في رمضان

طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم ، السمبوسة باللحم المفروم من أشهى الوجبات التي يتم تقديمها لأفراد الأسرة وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يتم تقديمها بحشوات متنوعة كالدجاج أو الجبن ويوجد رابط قوي بين شهر رمضان الكريم ووجبة السمبوسة فقد اعتادت ربة المزل علي تقديمها بمائدة الإفطار برمضان،كما يمكن حشو السمبوسة بالعديد من المكسرات وغمسها في السيراب لتكون من الحلويات الشرقية، ويمكنك سيدتي إعداد وجبة السمبوسة بمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، حيث يمكنك متابعة مطبخ ثقفني للحصول علي الكثير من الوصفات المتميزة.

السمبوسة باللحم المفروم

العديد من الأشخاص يرغبون ويفضلون وجبة السمبوسة ذات الحشوات المالحة، والبعض الأخر يفضلها بالحشوات المحلاة مثل القشدة والمكسرات والسكر البودر، وينصح خبراء الأغدية بإعدادها بالفرن وعدم قليها في الزيت الغزير لتجنب مخاطر الإصابة بالأمراض الكثيرة، وهنا نتوجه عبر السطور التالية لتوضيح المكونات البسيطة لإعداد وتحضير السمبوسة باللحم المفروم.

المكونات:-

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

500 جرام لحم بقري مفروم.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

بصلة متوسطة مفرومة.

فص ثوم مفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة عمل السمبوسة