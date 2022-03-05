نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رائعة لتحضير السمبوسة باللحم المفروم في المنزل ستنال أعجاب الأسرة في رمضان في المقال التالي
طريقة عمل السمبوسة باللحم المفروم ، السمبوسة باللحم المفروم من أشهى الوجبات التي يتم تقديمها لأفراد الأسرة وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يتم تقديمها بحشوات متنوعة كالدجاج أو الجبن ويوجد رابط قوي بين شهر رمضان الكريم ووجبة السمبوسة فقد اعتادت ربة المزل علي تقديمها بمائدة الإفطار برمضان،كما يمكن حشو السمبوسة بالعديد من المكسرات وغمسها في السيراب لتكون من الحلويات الشرقية، ويمكنك سيدتي إعداد وجبة السمبوسة بمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، حيث يمكنك متابعة مطبخ ثقفني للحصول علي الكثير من الوصفات المتميزة.
السمبوسة باللحم المفروم
العديد من الأشخاص يرغبون ويفضلون وجبة السمبوسة ذات الحشوات المالحة، والبعض الأخر يفضلها بالحشوات المحلاة مثل القشدة والمكسرات والسكر البودر، وينصح خبراء الأغدية بإعدادها بالفرن وعدم قليها في الزيت الغزير لتجنب مخاطر الإصابة بالأمراض الكثيرة، وهنا نتوجه عبر السطور التالية لتوضيح المكونات البسيطة لإعداد وتحضير السمبوسة باللحم المفروم.
المكونات:-
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 500 جرام لحم بقري مفروم.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- فص ثوم مفروم ناعم.
- 3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.
- ملعقة زيت زيتون.
طريقة عمل السمبوسة
- نقوم أولاً بإعداد حشو اللحم المفروم من خلال أحضار إناء ورفعه علي نار متوسطة ووضع البصل وملعقة من الزبد، وتقليبه حتي يذبل البصل، ثم نقوم بوضع اللحم المفروم والملح والفلفل ونقلب حتي يتغير لون اللحم، ثم يتم أضافه الثوم ومعجون الطماطم وتركه حتي يتشرب اللحم جميع المكونات.
- الآن نقوم بتحضير عجينة السمبوسة من خلال أحضار إناء ووضع الزبد ثم الملح وزيت الزيتون والماء، ونقوم برفع الخليط علي نار متوسطة حتي تمام الغليان.
- عند الغليان نقوم بإضافة الدقيق دفعة واحدة ونقلب بطريقة سريعة ورفعه من النار، ثم يتم ترك الخليط جانباً حتي يبرد تماماً.
- عندما يبرد الخليط نحضر الوعاء ونعجن المزيج جيداً باليدين حتى تتماسك العجين، ونتركها فترة ربع ساعة على الأقل حتى تهدأ العجينة وتصبح جاهزة للتشكيل.
- بعد ذلك نحضر القليل من الدقيق ونرشه بالكرة ويتم دحرجة العجين جيدًا من خلال العود الفردي ولفه حتى يصبح رقيقًا.
- تقطع العجينة إلى شرائح طويلة وحشوها باللحم المفروم ولفها علي هيئة مثلث.
- نحضر صنية مدهونة بالقليل من الزبد ووضع السمبوسة بها وإدخالها الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- عندما نلاحظ أن لونها تغير وأخذت لون ذهبي يتم أخراجها من الفرن.
- يتم وضع السمبوسة في طبق التقديم ويمكن تقديمها علي مائدة الإفطار مع الدجاج المشوي وبعض البطاطس المقرمشة.
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