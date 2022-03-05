لو عندك زجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي بتاعت الحلواني بمقادير مظبوطة وناجحة 100%

تعد لقمة القاضي من الحلويات الخفيفة والشهية التي يفضلها الكثير من الناس، ويتم عمل لقمة القاضي بالعديد من الطرق المختلفة حيث إنه من الممكن أن يتم عملها بالعسل الأبيض أو السكر، ومن الممكن أيضًا أن يتم عملها بالشكولاتة النوتيلا أو الكراميل وهي من الحلويات الرمضانية السهلة جدًا التي يتم إعدادها بعد الإفطار، وسنعرض لكم في هذا المقال أفضل وأبسط طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة زي الحلواني وبمكونات متوافرة في المنازل.

كيفية عمل لقمة القاضي

إن لقمة القاضي هي عبارة عن كرات من العجين الحلو مقلية في الزيت وهي لا تحتاج إلى كثير من المكونات، كما أنها لا تحتاج إلى وقت كبير لتجهيزها فهي تستغرق أقل من نصف ساعة تقريبًا، وتتثمل مكونات وخطوات طريقة عملها فيما يلي:

المكونات:

3 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ملعقة خميرة كبيرة.

ماء دافئ.

زيت.

سكر.

ملعقة خشب.

خطوات عمل لقمة القاضي المقرمشة

من خلال اتباع الخطوات التالية سوف تقومين بعمل أشهى زلابية أو لقمة القاضي وهي:

نسكب الدقيق في طبق ونضيف إليه الخميرة والسكر الأبيض ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج إلى الدقيق مع التحريك بواسطة معلقة خشب أو باليد، نستمر بالعجن حتى تصبح العجين قوامها متماسك مائل إلى السائل.

نغطي العجين وتركه ليرتاح لمدة ثلث ساعة.

نضع مقلاة عميقة على النار ونضع بها زيت غزير.

نقوم بوضع القليل من الزيت في كأس ونغمس الملعقة في الزيت، ومن ثم نأخذ بها العجين

نقوم بوضع القليل من الزيت في كأس ونغمس الملعقة في الزيت، ومن ثم نأخذ بها العجين ونسقطها في الزيت للحصول على كرات متساوية الحجم، كما أنه من الممكن الحصول على كرات متساوية في الحجم من خلال أداة لقمة القاضي التي تُباع في الأسواق وتكون تكلفتها محدودة.

نقلب الزلابية حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، ومن ثم نخرجها من الزيت بعد تصفيتها جيدًا.

نقوم بطحن السكر ورشه على لقمة القاضي أو نغمسها في العسل الأبيض، وفي حالة الرغبة في تناولها بالشكولاتة نقوم بإذابة الشكولاتة أولًا في الميكروويف أو في حمام بخار ماء ونغمس لقمة القاضي بها.

للحصول على لقمة القاضي بطعم ومذاق رائع مثل المطاعم يجب عليكي أن تتبعي الخطوات التي قمنا بشرحها تساعدك في عمل لقمة القاضي زي الحلواني بمقادير مظبوطة وبطعم أكثر من رائع يجعله يعطي مذاق الحلاني بسهولة عليكي اتباع الخطوات التي قمنا بشرحها تساعدك في الحصول على طعم الحلواني بكوب دقيق فقط تستطيعين الحصول على لق