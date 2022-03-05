طريقة عمل الحلوم المشوي وأسهل طريقة صنع جبنة الحلوم في المنزل

طريقة عمل الحلوم المشوي، واحدة من أشهى طرق طهي الجبنة الحلوم، التي تدخل في العديد من الوصفات الشهية، وهناك استخدامات جبنة حلوم مختلفة عن بعضها، وتعود أيضًا إلى الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذا النوع من الجبن، وتصنع جبن الحلوم من حليب الأبقار، أو يمكنك تحضيرها منزليا باستخدام حليب الماعز، ولها طريقة صنع في المنزل، تمكنك من تحضير الجبنة الحلوم مثل الجاهزة، ويمكنك عمل طريقة الحلوم للفطور، أو تحضير حلوم مشوي للرجيم، بالإضافة إلى تعدد طرق التحضير ومنها؛ حلوم مشوي مع طماطم، أو طريقة عمل الحلوم المقلي، أو طريقة عمل الحلوم المشوي، المعروفة باسم طريقة شوي الحلوم، أو يمكنك جمع طريقتين مثل طريقة حلوم مشوي مع طماطم، ولكن الأشهر من بينهم هي طريقة حمسة جبن حلوم.

استخدامات جبنة حلوم

من أشهر طهاة الوطن العربي، ممن يستخدمون الجبنة الحلوم في وصفاتهم، هي الشيف سالي فؤاد، والتي تبحث دائمًا عن المكونات الصحية، خاصة إذا كنت تستطيعين تنفيذها في المنزل، ومن أشهر وصفات الشيف سالي فؤاد، والتي يمكنك إضافة جبنة الحلوم إليها؛ طريقة عمل البوريك بالجبنة، وطريقة عمل ميني بيتزا هشة، وطريقة عمل معجنات الأقماع، وغيرها الكثير من طرق عمل المعجنات والمخبوزات، والتي يدخل في مكوناتها أنواع جبن مختلفة، من أبرزها الجبنة الحلوم.

طريقة عمل جبنة الحلوم

2 لتر حليب كامل الدسم.

½ ملعقة صغيرة مخثر جبن.

نصف ملعقة صغيرة ماء.

ملعقة كبيرة ملح.

مع نصف كوب من مصل اللبن.

½ كوب ماء ساخن.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة عمل الحلوم في المنزل

ابدئي بإذابة مخثر الحليب أولا في الماء. وبعدها اسكبي الحليب في إناء متوسط الحجم، وضعيه يسخن على نار هادئة ولكن لا يغلي. وبعد ذلك ارفعي الحليب عن النار وضعي فوقه مخثر الجبن وامزجيهم معا. وبعدها قومي بتغطية الخليط بقماشة لمدة ثلث الساعة حتى يبدأ القوام في التماسك. والخطوة التالية قطعي الخليط بملعقة خشبية واتركيه لخمس دقائق. وبعدها سخني المزيج مرة أخرى على نار هادئة مع التحريك الهادئ لمدة 20 دقيقة أخرى. وبعد ذلك اختبري تماسك الجبنة بيدك بحيث تكون ذات قوام مرن ومتماسك في نفس الوقت. ثم أحضري مصفاة وافردي بها قطعة كبيرة من الشاش، وضعي المصفاة في إناء واسع. واسكبي الجبنة فوق الشاش واتركيها لتصفية المياه والسوائل منها. وبعدها ابدئي في ضم الشاش على بعضه واضغطي عليه، حتى تتخلصي من كل السوائل كاملة. وبعد ذلك قومي بتسخين مصل اللبن وارفعيه قبل الغليان عن النار. وابدئي في تقطيع الجبنة وضعيها مع مصل اللبن الساخن، وارتكيها لعشرين دقيقة أخرى، أو حتى تطفو على السطح. وبعدها انتشلي الجبنة من المصل بملعقة مفرغة لتصفية السوائل. وضعي الجبنة في صحن كبير وانثري فوقها الملح حتى يتخللها كلها. ونغطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك. وبعد ذلك عي كلا من مصل اللبن، والماء الساخن والملح (المحلول الملحي)، وانقلي الجبنة إلى وعاء كبير. واسكبي فوقها المحلول الملحي، وضعيها في الثلاجة لأسبوعين.

حلوم مشوي مع طماطم

أربع شرائح بندورة.

4 شرائح خبز توست أبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية من شرائح جبن الحلوم.

كمية من البقدونس المجفف للتزيين.

حمسة جبن حلوم