برغوة كثيفة أصنعي فنجان القهوة التركي بوش في المنزل بطريقة أشهر الكافيهات

تعد القهوة من أهم المشروبات الساخنة والتي يعشقها أغلبية الناس وهي من ضمن المشروبات المشهورة والمعروفة في كل دول العالم وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من القهوة فمنها القهوة التركية وغيرها الكثير، وكذلك توجد نكهات عديدة للقهوة فمنها نكهة البندق ونكهة الشوكولاته أو الكراميل وغير ذلك، ولكن القهوة التركية السادة هي التي تكون محببة ومفضلة لدى الجميع والكل يرغب في تناولها بشكل كثير حيث نجد عدد كبير من الأشخاص يتناولون ثلاثة أو أربعة أكواب من القهوة يوميا، لأنها تساعدهم على التخفيف من الصداع وعدم الشعور بالتعب والإرهاق وبجانب هذا فهي لها فوائد كثيرة جدا وتعالج الإنسان من أمراض عديدة، ولكن على الرغم من وجود هذه الفوائد إلا أن يكون لها أضرار سلبية عند تناولها كثيرا لذلك ينصح دائما بعدم الإسراف في تناولها لكي نحافظ علي الصحة، فغالبا يتجه معظم الناس إلى الكافيهات والمطاعم لتناول القهوة التركية لأن في هذه الأماكن يكون للقهوة مذاق مختلف ورائع ويكون لها رغوة كثيفة لا يمكن لأي شخص أن يقوم بعملها مثل الكافيهات، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدمها بطريقة أحلى بكثير من الكافيهات.

مكونات القهوة التركية

ملعقتان صغيرتان من القهوة التركية.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

كوب واحد صغير من الماء البارد.

طريقة عمل القهوة التركية