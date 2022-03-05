نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لإنبات فراغات الشعر ومقدمة الرأس بسرعة البرق كثافة ونمو بلا توقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تساقط الشعر من المشاكل التي يعاني منها السيدات والرجال ويعود التساقط لعدة أسباب ومنها أسباب وراثية أو بعض المشاكل الصحية وكثرة التوتر والقلق وأيضا التقدم في العمر، ولذلك يلجأ البعض بشراء منتجات لتحفيز نمو الشعر وملئ الفراغات واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من الوصفات الطبيعية لعلاج الصلع وبتكلفة بسيطة فتابعونا.

طريقة علاج الصلع بتكلفة بسيطه

عصير البصل:

يعتبر البصل من أكثر المكونات التي تساعد في التخلص من الصلع عن طريق بشر حبة من البصل ونعصرها جيدا ونأخذ هذا العصير.

وندهن الشعر من الجذور جيدا مع التدليك بحركات دائرية ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا ولمدة 6 أسابيع للحصول على النتيجة المطلوبة.

2. زيت الزيتون:

يستخدم زيت الزيتون في الحصول على شعر كثيف ويساهم أيضا في إبطاء الصلع الوراثي ويكون ذلك من خلال دهن الشعر به مع التدليك لمدة 30 دقيقة.

ثم يغسل بالطريقة المعتادة تكرر هذه الطريقة عدة مرات أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

3. الثوم:

منذ قديم الزمان كان يستخدم الثوم في علاج الثعلبة وأثبت نتائج مذهلة وهو يعالج الصلع ويحمي الشعر من التساقط ويكون ذلك من خلال قطع حبة ثوم إلى نصفين.

وافركي الثوم على الأماكن التي يوجد بها فراغات وعلى جذور الشعر واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو.

أو ضعي كمية مناسبة من الثوم في عبوة زيت زيتون أصلي واتركيها في مكان مظلم لمدة 10 أيام ثم ندهن الشعر يوم بعد يوم وسوف تلاحظي الفرق.

وصفات طبيعية لعلاج الصلع

إكليل الجبل:

نمزج كمية مناسبة من إكليل الجبل مع زيت الزيتون ونتركه لمدة أسبوع ثم ندهن الشعر 3 مرات أسبوعيا بهذا المزيج للحصول على شعر كثيف خالي من التساقط.

2. عرق السوس:

نستخدم عرق السوس للتخلص من الصلع عن طريق غلي كمية مناسبة منه في الماء ونغسل الشعر به مرتين يوميا بدلا من الشامبو وحتندهشي من النتيجة.

3. المريمية:

توجد في المريمية مادة البيتا سيتوستيرول وهذا المركب يساعد على تحفيز نمو الشعر ولذلك ينصح بتدليك الشعر بزيت المريمية مع الروزماري والنعناع مرتين يوميا لحين الحصول على النتيجة المرغوبة.