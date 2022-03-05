بدون ألم طريقة إزالة الشعر من الجسم كله بملعقة فازلين واحدة لن تصدقي النتيجة 100%

وجود الشعر في الوجه أو على الجسم من أكبر المشاكل التي تعاني منها أغلبية الفتيات والسيدات ويرغبون في إزالة هذا الشعر ولكن بطريقة سهلة وبدون تعب، لأن الطرق المعتادة والمتعارف عليها قد تسبب ألم كبير ومن أمثلة هذه الطرق هي إستعمال الشمع أو الخيط فهذه الطرق يكون لها تأثير سلبي على البشرة سواء الوجه أو الجسم وخاصة البشرة، فعندما نستخدم الشمع أو الخيط عليها للتخلص من الشعر قد تحدث أضرار كبيرة على الوجه ومن ضمن هذه الأضرار هي وجود الترهلات أو التجاعيد والخطوط الرفيعة.

فكل هذه الأشياء تظهر بشكل سريع وقبل أوانها أما بالنسبة للشعر الزائد الذي يوجد بالجسم وخاصة في المناطق الحساسة من الصعب أن نتخلص منه ونزيله تماما بشكل سهل، لذلك تسعى كل فتاة إلى الطرق البسيطة والسهلة التي تساعدنا على إزالة الشعر بدون أي ألم، ومن أهم هذه الطرق هي إستخدام الخلطات الطبيعية مثل خلطة الفازلين فمن المعروف أن الفازلين له القدرة في التخلص من الشعر بشكل نهائي مع الإستمرار في إستخدامها والإنتظام عليها، وذلك من خلال مزحه مع عدد من المواد الطبيعية فهذه الخلطة يمكن أن نستخدمها على الوجه أو الجسم وعلى المناطق الحساسة، وهي تكون سهلة جدا وتظهر نتيجتها في خلال عدة دقائق فقط.

مكونات خلطة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم