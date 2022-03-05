نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الباذنجان المقلي في الفرن بطريقة صحية ولذيذة وبدون ما تمتص نقطة زيت نهائي في المقال التالي
الباذنجان يعد نوع من أنواع الخضراوات المعروفة والتي يمكن من خلالها أن نقدم العديد من الأكلات والتي يكون فيها الباذنجان هو المكون الأساسي، فمن الممكن أن نقوم بعمل الباذنجان المقلي أو صينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل وأيضا الباذنجان المحشي وغير ذلك الكثير، فقد يوجد نوعان من الباذنجان فمنه الباذنجان ذو الحجم الكبير فهو يسمى بالباذنجان الرومي والنوع الآخر يكون صغير الحجم ويكون على شكل طولي وهو الذي يتم حشوه، ولكن الوصفة المحببة والمشهورة هي الباذنجان المقلي فهذه الأكلة يحبها الكثير من الناس وعادة يتناولونها في وجبة الإفطار بجانب الأكلات الشعبية وتوجد طريقتين لقلي الباذنجان، فمنها أن يكون علي البوتاجاز ومنها أن يكون في الفرن ولكن الذي يتم عمله في الفرن يكون صحي ولا يحتوي على دهون.
مكونات الباذنجان المقلي في الفرن
- كيلو واحد من الباذنجان الرومي.
- كمية مناسبة من الملح.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- رشة من الكمون والكزبرة الجافة.
طريقة عمل الباذنجان المقلي في الفرن
- في البداية يتم غسل الباذنجان ثم نقوم بإزالة الجزء العلوي منه ويتم تقطيعه على شكل شرائح أو بالشكل المرغوب فيه ثم نحضر وعاء كبير ويفضل أن يكون مسطح.
- ونضع شرائح الباذنجان في هذا الوعاء ونضيف إليه رشة من الملح ونتركه بهذه الطريقة لمدة ساعتين أو أقل وبعد مرور هذا الوقت يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ثم نضيف إلى الزيت رشة من الملح والكمون والكزبرة الجافة ويتم مزج جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد ونحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بالزيت ونضع بها شرائح الباذنجان.
- وبعد ذلك يتم دهن الباذنجان بخليط زيت الزيتون وذلك بإستخدام فرشاة ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وعند تسخين الفرن جيدا يتم إدخال الصينية.
- ثم نترك الصينية في الفرن حتى يكون الباذنجان باللون الذهبي أو باللون المرغوب فيه ثم يتم إخراجه ووضعه في طبق مناسب للتقديم ثم نضيف رشة من البقدونس المفروم للتزيين ويقدم بهذه الطريقة.
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