نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصير المغنسيوم والزنك والأوميغا ٣ يكافح التوتر والأرق يغنيك عن شراء المكملات الغذائية وللنوم العميق في المقال التالي
نجد أنه قد ذاع مؤخرا اسم عصير يعرف باسم عصير المغنسيوم على الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لذلك أخذ الكثير يتساءلون عن كيفية تحضيره وأهم فوائده لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية تحضير عصير المغنسيوم وأهم فوائده.
مكونات عمل عصير المغنسيوم
يتكون العصير من مكونات سهلة للغاية يمكن أن توجد في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- ١٠ جرام لوز.
- ١٠ من بذور اليقطين.
- ٢٤ حبة من السمسم.
- موزة متوسطة الحجم.
- ٤ قطع من التمر.
- كوب كبير من الماء.
طريقة تحضير عصير المغنسيوم
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل العصير نتعرف الآن على طريقة تحضيره وهي وضع كوب الماء في الخلاط مع جميع المكونات السابقة التي قمنا بذكرها ونقوم بخفقهم في الخلاط جيدا ثم نضعه في كأس التقديم وبالهناء والشفاء
فوائد عصير المغنسيوم
لهذا العصير فوائد عديدة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية ..
- من المعروف أن عصير الماغنسيوم يحتوي على نسبة كالسيوم عالية فهو يقوم بتقوية عظام الجسم.
- يحتوي على نسبة حديد التي تساعد في علاج الأنيميا وفقر الدم.
- يساهم في إعطاء الجيم النشاط والحيوية.
- جميع مكونات العصير تكون بمثابة وجبة كاملة.
- يساعد في تكوين العضلات لإصحاب الجيم والرياضة.
- يساعد على تقوية الذاكرة فهو يساعد على تدفق الدم في المخ.
- كما أنه يساهم مساهمة كبيرة في تقوية عضلة القلب.
- يساهم في تنظيم حركة المعدة وتسهيل عملية الهضم.
- ويساعد يخلصنا من حالات الإمساك المزمنة.
يحتوي على مضادات أكسدة وهي مفيدة جدا للجسم.
- بالإضافة إلى ذلك فإنه يحتوي على نسبة بوتاسيوم عالية وهي مفيدة جدا للجسم وينصح بتناول هذا المشروب دائما للحصول على جميع فوائدة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ