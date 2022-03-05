أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيك في 10 دقائق كيك الحلة بدون فرن أضيفي الخميرة الفورية و حضريها

طريقة عمل كيكة الحلة بدون فرن حيث نجد أن الكيك من أفضل أنواع الحلويات من حيث المذاق اللذيذ، كما أنه يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار؛ فهي من الأنواع التي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية، وطريقة عملها بسيطة وسهلة ولا تستغرق وقت كبير في عملها ويتم تحضيرها بواسطة مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وسنعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة عملها بخطوات سهلة.

طريقة عمل كيكة الحلة بدون فرن

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على كيك الحلة اللذيذة؛ فهي تحضر في أقل وقت ممكن ومكوناتها ليس مكلفة ولا تستغرق كثير من الوقت، وتتمثل المكونات في التالي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السكر.

كوب من اللبن الحليب السائل.

ثلاث بيضات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيك الحلة اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير ويحبها الأطفال كثيرا وتعتبر وجبة إفطار أو عشاء، ويتم تحضيرها من خلال الخطوات التالية: