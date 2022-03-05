بأسرار المطاعم.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية المقرمشة بطعم يجنن احلي من الجاهز

الكريب من أنواع المعجنات التي من الممكن أن نقوم بعملها في البيت حيث تعد أنواع وصفات الكريب من بين أكثر ما يفضل تناوله الكبار والصغار، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل عجينة الكريب المتميزة والتي من السهل أن نحصل عليها من خلال خطوات إعداد بسيطة نتحدث عنها فيما يأتي حيث تعتبر عجينة الكريب من أسهل ما يمكننا تحضيره وبأقل المكونات الممكنة.

مكونات إعداد عجينة الكريب في البيت

الطريقة تعتمد في البداية على ضرورة أن تتوفر مختلف المكونات التي لا بد وأن تتواجد بكميات ملائمة وبدء الخلط بطريقة معين حيث تتكون عجينة الكريب المميزة، ولكن العجينة لا تتطلب أي عجن أو فرد حيث أن عجينة الكريب من بين أهم العجائن السائلة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها لعمل أفضل نوع من أنواع العجائن التي تعطي وصفات مختلفة من الممكن أن تستخدم كوجبة تحلية أو وجبة حادق، وفيما يأتي مقدار عجين الكريب، من الممكن أن تبدئي في خطوات الإعداد لخليط عجينة الكريب من خلال المزج ما بين المكونات التي نقوم بعرضها من خلال ما يلي في النقاط القادمة:

كوبان من الدقيق.

ملعقة من الخل.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من النشا.

كوبان من الماء.

عدد بيضتين كاملتين.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة إعداد الكريب في البيت

أفضل خطوات التحضير لعجينة الكريب ما يلي في النقاط القادمة:

يتم إحضار الدورق الخاص بالخلاط.

ضعي الدقيق مع الماء الفاتر وابدئي في الخلط لهما في الخلاط.

يتم وضع بقية المقادير تدريجيا مع التأكد من عدم وجود أي تكتلات بعد المزج لمقدار المكونات كامل، حيث أن العجين لا بد وأن يكون كريمي وبقوام أشبه بالسائل، ومن خلال توفر تلك العجينة بقوامها المميز تسهل تسويتها.

حيث أن التسوية لعجين الكريب من السهل أن تتم من خلال الاستعانة بطاسة تكون ساخنة ومن ثم تتم التسوية لوحدات مستديرة من الكريب، وبعد التسوية يتم الحشو للكريب بالحشوات المتوفرة بالمنزل.

الكريب من أكثر الأكلات السريعة التحضير يعشقها الكبير والصغير وأغلب الأشخاص بيتم شراءها من المحلات لكن يمكن عملها بكل سهولة في البيت بطعم مقرمش ولذيذ وبمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت لذا قد قمنا من خلال الفقرات السابقة من المقال بتقديم طريقة عمل الكريب بخطوات سهلة وسريعة وبطعم احلي من الجاهز.