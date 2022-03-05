نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيكنج بودر والصابون هم من المكونات الطبيعية الموجودة دائما في كل منزل، وقد يدخل البيكنج بودر والصابون في كثير من الوصفات الطبيعية التي تفيد البشرة والشعر ووصفات عديدة لا حصر لها، واليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على هذه الوصفة التي تعد من الوصفات السحرية لتبيض البشرة بشكل كبير.

طريقة عمل وصفة البيكنج بودر والصابون

استخدام هذه الوصفة سوف تكون نتائجه مبهرة تبيض طبيعي وليس له أي أضرار على البشرة على عكس المنتجات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وهذه المنتجات التقليدية قد يكون لها أثار سلبية على البشرة، وإليكم مكونات هذه الوصفة المميزة وهي:

كوب كبير من الصابون المبشور.

عبوة بيكنج بودر.

2 كوب من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك صنع الوصفة الجبارة التي لا تستغني عنها بعد الآن، وهي كما يلي:

نضع الصابون في الكبة ويخلط جيدا حتى يصبح قوام كريمي.

بعد ذلك يتم إضافة الخل الأبيض تدريجيا حتى يختلط تماما، وذلك مع العلم في حالة عدم وجود الخل الأبيض نستبدله بالماء.

وأخيرا نضع البيكنج بودر مع التقليب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس القوام كريمي.

طريقة استخدام الوصفة

قبل استخدام الوصفة نقوم بغسل البشرة جيدا مع التجفيف الجيد ثم نضع مرطب للبشرة، وبعد ذلك نضع الخليط على البشرة، ومن ثم نتركها طوال الليل وفي الصباح الباكر يتم غسل الجسم كله بالماء الفاتر.

نصائح لاستخدام هذه الوصفة بأمان

يرجى اتباع السطور التالية لنتعرف سويا على موانع استخدام الوصفة، وهي كما يلي: