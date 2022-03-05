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عمر شويل - جدة في عشر دقائق فقط طريقة عمل البيتزا في المنزل مثل المطاعم في عشر دقائق فقط بمكونات متوفرة لديك في مطبخك - ثقفني
من منا لا يحب البيتزا وهي تعتبر من اكثر الوجبات السريعة شهرة حول العالم اجمع ، والتي تنال اعجاب العديد من الناس بمختلف انحاء العالم ، خصيصا الاطفال يفضلون شرائها وهذا لما تملكه من طعم شهي وجميل ، وهذا لا يفضله الامهات اطلاقا لذا يفضلون عملها في المنزل مثل المطاعم وهذه هي طريقة البيتزا .
طريقة عمل البيتزا في المنزل مثل المطاعم في دقائق
مكونات عمل عجينة البيتزا :
- 1كيلو من الدقيق
- ملعقة من الخميرة الفورية
- ملعقة من السكر
- رشة ملح
- زيت نباتي
- ماء دافئ للعجن
طريقة تحضير البيتزا في المنزل مثل المطاعم :
- في وعاء للعجن قومي بوضع الماء الدافئ وعليها ملعقة الخميرة والسكر والملح وقلبيهم جيدا ثم تترك حتى تختبر الخميرة مده خمس دقائق
- ثم قومي بوضع الدقيق والزيت معا فوق خليط الخميرة ، ثم قومي بعجنهم جيدا ثم اتركيها حتى تختمر
- ثم قومي بفرد العجين بعد التخمير وقومي بدهنها بصلصة البيتزا والتي سنوضح طريقتها بالاسفل ، ومن ثم قومي بوضع عليها المكونات المفضله لديكم .
- ثم قومي بااخالها الفرن على حرارة 180 ومدة عشر دقائق الي ربع ساعه حتى تري ان أطرافها قد احمرت، ثم قومي بتوزيع الجبنه الموزيرلا عليها وقومي بااشعال الشويه حتى تسيح الجبن وتنضج تماما وتقدم ساخنه .
طريقة عمل صلصة البيتزا
مكونات صلصة البيتزا:
- اربع حبات من الطماطم
- ملعقة من البصل البودر
- ملعقة من الملح
- ملعقة ريحان
- ملعقة زعتر
- ربع ملعقة فلفل اسود
- ملعقة سكر
- نصف ملعقة ثوم بودر
طريقة تحضير صلصة البيتزا :
- نقوم بغسل حبات الطماطم ثم تشق على شكل + من اسفل الطماطم
- ثم نقوم بوضعها في وعاء وعليها الملح ثم ضعي الوعاء على النار وتترك حتى تغلى
- ثم اخرجي الطماطم من الماء المغلى وضعيها مباشرة الي الماء المثلج في وعاء اخر
- ثم قومي بتقشير الطماطم وتوضع في الخلاط حتى تختلط تماما مع اضافة باقي المكونات وهي البصل والثوم البودر والريحان والزعتر والفلفل الاسود حتى يمتزجا سويا
- ثم نقوم بوضع خليط الصلصة مع التوابل على نار ثم تكون جاهزه للاستخدام
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