في عشر دقائق فقط طريقة عمل البيتزا في المنزل مثل المطاعم في عشر دقائق فقط بمكونات متوفرة لديك في مطبخك

من منا لا يحب البيتزا وهي تعتبر من اكثر الوجبات السريعة شهرة حول العالم اجمع ، والتي تنال اعجاب العديد من الناس بمختلف انحاء العالم ، خصيصا الاطفال يفضلون شرائها وهذا لما تملكه من طعم شهي وجميل ، وهذا لا يفضله الامهات اطلاقا لذا يفضلون عملها في المنزل مثل المطاعم وهذه هي طريقة البيتزا .

طريقة عمل البيتزا في المنزل مثل المطاعم في دقائق

مكونات عمل عجينة البيتزا :

1كيلو من الدقيق

ملعقة من الخميرة الفورية

ملعقة من السكر

رشة ملح

زيت نباتي

ماء دافئ للعجن

طريقة تحضير البيتزا في المنزل مثل المطاعم :

في وعاء للعجن قومي بوضع الماء الدافئ وعليها ملعقة الخميرة والسكر والملح وقلبيهم جيدا ثم تترك حتى تختبر الخميرة مده خمس دقائق

ثم قومي بوضع الدقيق والزيت معا فوق خليط الخميرة ، ثم قومي بعجنهم جيدا ثم اتركيها حتى تختمر

ثم قومي بفرد العجين بعد التخمير وقومي بدهنها بصلصة البيتزا والتي سنوضح طريقتها بالاسفل ، ومن ثم قومي بوضع عليها المكونات المفضله لديكم .

ثم قومي بااخالها الفرن على حرارة 180 ومدة عشر دقائق الي ربع ساعه حتى تري ان أطرافها قد احمرت، ثم قومي بتوزيع الجبنه الموزيرلا عليها وقومي بااشعال الشويه حتى تسيح الجبن وتنضج تماما وتقدم ساخنه .

طريقة عمل صلصة البيتزا

مكونات صلصة البيتزا:

اربع حبات من الطماطم

ملعقة من البصل البودر

ملعقة من الملح

ملعقة ريحان

ملعقة زعتر

ربع ملعقة فلفل اسود

ملعقة سكر

نصف ملعقة ثوم بودر

طريقة تحضير صلصة البيتزا :