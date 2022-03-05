سر فسيخ الشتا المزبد السايح وبمكون واحد بس وبثمن كيلو هانعمل ٣ كيلو

سر فسيخ الشتا مع اقتراب فصل الربيع يبحث الكثير من ربات المنازل على طريقة عمل الفسيخ في المنزل بدلا من شرائه ، وذلك لكي تضمن نظافته لذلك سوف نوضح مكونات عمله وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الفسيخ في المنزل

يتم عمل الفسيخ في المنزل بمكونات سهلة فيمكن شراء بعض المكونات البسيطة لعمل كمية كبيرة من الفسيخ وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط .

سمك بوري طازج.

ملح خشن.

شطة.

أكياس بلاستكية.

طريقة تحضير الفسيخ في المنزل

بعد أن تعرفنا على مكونات عمل الفسيخ من خلال الأسطر السابقة سوف نتعرف الآن على طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..

نحضر سمك البوري ونقوم بتظيفه من الداخل وغسله بالماء ونقوم بفتحها جيدا.

نقوم بتعليق السمكة بواسطة خيط في المطبخ وجعلها راسها لأسفل والذيل لأعلى لمدة ٨ ساعات حتى نتخلص من الماء والدم.

نحضر السمكة ونقوم بحشوها بالملح الخشن والشطة.

نحضر الأكياس البلاستيكية ونضع السمك بهذه الأكياس ولفها جيدا حتى نتخلص من الهواء الموجود بها.

والخطوة التالية هي أن نقوم بعمل كمية السمك التي لدينا ونضع السمك بعد ذلك في كيس كبير ونضعه في دولاب المطبخ لمدة ١٠أيام.

كما أنه وبعد ذلك نخرجه ونفتحه ونزيل الشوك والرأس ونقوم بتنظيفه ونقوم بتحمير الفسيخ في الزيت والليمون ويقدم مع الطحينة والعيش وبالهناء والشفاء.

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