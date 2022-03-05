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عمر شويل - جدة سلق البيض بهذه الطريقة قد يدمر كبدك ويتسبب بوفاتك أحذر قبل فوات الأوان - ثقفني
سلق البيض بهذه الطريقة قد يدمر كبدك، هذا ما نعرفه من خلال مقالنا اليوم حيث أن البيض المسلوق من الأكلات المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، ولكن ما سنواجه من أخطاء في سوء التخزين للبيض المسلوق وعدد الأيام التي يسمح بترك البيض داخل الثلاجة هو الذي يعرض حياتنا للخطر إذا لم يتم معرفة كل هذه الأمور، لذلك أعددنا لكم كل ما يتسأل عنه الكثير عن طرق التخزين ومعرفة عدد أيام صلاحيتها من خلال مقالنا اليوم.
سلق البيض بهذه الطريقة قد يدمر كبدك ويتسبب بوفاتك
نتعرف الآن عن طرق الكشف عن فساد البيض أو عدم صلاحيته للأكل، وهو كالآتي:
- عندما يخرج من البيض رائحة نفاذة فهذا يعطي إشارة أن البيض غير صالح لتناوله.
- عند وجود لزوجة في البيض المسلوق فهذا قد يكون انتهت صلاحيته، ولا يكون صالح للأكل.
- عند وجود لون أخضر على البيض ليس يكون هذا معناه فساد البيض، ولكن قد ينتج تفاعل بين الحديد الموجود في الصفار مع كبريتيد الهيدروجين الموجود في صفار البيض، وهذا نظرا لسلقه مدة طويلة.
كيفية تخزين البيض المسلوق بطريقة صحيحة
- حيث أنه يجب تخزين البيض المسلوق في الثلاجة وليس بدرجة حرارة الغرفة.
- كما يجب عدم وضع البيض في باب الثلاجة نظرا لفتحها وغلقها وتقلب درجات الحرارة.
- عدم وضع البيض المسلوق في الفريزر.
- تجميد البيض يساعد في تقليل صلاحيته.
- يجب شطف البيض بالماء البارد هذا ما يجعله سهل التقشير.
- مع مراعاة سلق البيض جيدا حتى نتمكن من التخلص من البكتيريا.
- عندما يتم سلق البيض فهذا يقلل من صلاحيته على عكس تخزينة وهو ني.
- عدم تخزين البيض بكثرة حتى لا يظل فترة طويلة ويتعرض للفساد.
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