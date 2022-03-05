طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية مثل المطاعم لن تحتاجين لشرائها بعد اليوم

يعشق الكبار والصغار الكفتة لذلك تسعى ربات المنازل إلى عملها دائما مثل كفتة الحاتي الموجودة في المطاعم لذلك سوف نوضح لكم أفضل الطرق لعمل الكفتة في المنزل مثل الحاتي من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كفتة الحاتي

لعمل الكفتة مثل الحاتي يجب توفير عدة مكونات في المنزل لعملها بطريقة صحيحة ونتعرف على هذه المكونات من خلال النقاط التالية ..

كيلو لحم مفروم.

٢ بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

بقدونس مفروم.

توابل وبهارات من الملح والفلفل ألأسمر والبابريكا والكزبرة وثوم بودرة على حسب الرغبة.

ربع كيلو من الليا المقطعة قطع صغيرة جدا أو نقوم بفرمها.

٣ فص ثوم مهروس.

٣ فص ثوم مهروس. ٢ملعقة كبيرة بقسماط.

قطع من الفحم.

طريقة تحضير كفتة الحاتي

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الكفتة سوف نتعرف الآن على خطوات التحضير لهذه المكونات من خلال النقاط التالية..