سر عمل الطحنية الخام الأصلية ومن غير دقيق بمكونين فقط بقوام مميز

من أهم الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها في معظم المطاعم وخاصة مطاعم المشاوي فتقدم الطحنية إلى جانب اللحوم المشوية والفراخ والسمك حتى الخضار النشوة ويتم تخفيفها وإضافة عدة توابل إليها وتسمى بسلطة الطحنية وتتعدد مكانها على حسب الرغبة فتوجد بالشرطة والخل والثوم وغيرها ويمكن إعداد تلك الطحنية في المنزل بمكونات سهلة دون الحاجة إلى شرائها جاهزة من الخارج.

الطحنية بالسمسم الأبيض



المكونات:

السمسم الأبيض النيء الغير محمص أتنين كوب.

الزيت النباتي مقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

الملح نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

توضع مقلاة على النار حتى تسخن ويوضع بها السمسم ويقلب حتى يأخذ اللون الذهبى المطلوب.

في الكبة يوضع السمسم وهو ساخن حتى يشكل حبيبات ولا تكون طحين ناعم.

يضاف الزيت إلى السمسم مع الضرب المستمر حتى تصبح عجينة طرية.

يضاف الملح مع السمسم و يضرب ضربات متقطعة.

إذا كان قوام الطحنية سميك زياره عن اللزوم يضاف إليه ملعقة زيت واحدة تلو الأخرى للوصول القوام المطلوب.

تحفظ الطحين في برطمان زجاجي في الثلاجة لوقت الاستخدام لعمل سلطة ألطحينه.

طريقة عمل الطحنية بالدقيق

المكونات

السمسم الغير محمص كوب واحد.

الزيت النباتي ربع كوب.

الدقيق الأبيض ثلاث ملاعق كبيرة أو ربع كوب.

رشه قليلة من الملح.

طريقة التحضير