طريقة تحمير الباذنجان بدون زيت طريقة عبقرية وصحية هتوفر معاكي كتير أوي بمكون واحد فقط

الباذنجان من الأكلات التي تحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الإنسان، ويفضل تناوله الكثير من الأشخاص لأنه يتميز بالطعم الشهي واللذيذ، ولكن هناك مشكلة تواجه النساء عند تحمير الباذنجان وهي أنه يشرب زيت بكثرة عندما تقوم بتحميره في الزيت، في هذا المقال سوف نخلصك من هذه المشكلة ونقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحمير الباذنجان بدون زيت.

طريقة تحمير الباذنجان بدون زيت

يوجد العديد من الطرق لتحمير الباذنجان بدون زيت وكن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

كيلو باذنجان.

٤ معالق دقيق أبيض.

ملعقة نشا.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كمون.

٢ ملعقة ملح.

طريقة التحضير

ولتحضير الباذنجان في المنزل بكل سهولة نحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

حيث أنه لا بد أن نقطع الباذنجان إلى شرائح أو على حسب الرغبة ثم بوضعه في مصفاه ونرش عليه الملح ونتركه لمدة ١٥ دقيقة.

في وعاء نضع الدقيق والنشا والفلفل الأسود والكمون ونقلبهم جيداً، ثم ننشف الباذنجان ونضعه في الدقيق ونقلبه ثم نحضر صنية ونضع بها القليل من الزيت ثم نرس الباذنجان في هذه الصينة وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه حتي يصل لونه إلى اللون الذهبي.

طريقة اخري لتحمير الباذنجان بدون زيت

وتوجد طريقة أخرى وهي: