كفاية تضيع وقت بمشط الشعر سنلف ورق العنب بسرعة الصاروخ لفي اكتر من كيلو في دقائق

يعتبر ورق العنب واحد من أشهى الأطعمة التي يفضلها الكثير حول العالم، ولا نجد شخص ما لا يحب ورق العنب على الإطلاق، ولكن قد يجدون صعوبة في عملية لفه وتحضيره حتى يكون جاهز على طاولة الطعام، ولكن حتى لا يلجأ الجميع إلى ماكينة عمل ورق العنب يمكن أن نستخدم طريقة أخرى بسيطة في عمل ورق العنب، تابعونا لمعرفة كل شيء.

طريقة لف ورق العنب باستخدام المشط

علينا أن نقول وداعًا لماكينة ورق العنب حيث يمكن أن نقوم بلفه بطريقة بسيطة للغاية وهي استخدام المشط في هذا الأمر، يلزم أولاً أن نتعرف على طريقة عمل ورق العنب التي تأتي بهذا الشكل:

نحضر أربعة أكواب من الشوربة.

شبت مفروم.

اثنان من البصل الكبير.

كزبرة مفرومة.

بقدونس مفروم.

ورقتان من مرقة الدجاج.

كيلو واحد من الأرز.

ورق عنب مسلوق.

كيلو من صلصة الطماطم.

خطوات تحضير ورق العنب

ويمكن أن نحضر ورق العنب بسهولة كبيرة عند اتباع الخطوات التي نعرضها، فلا داعي للتعب بعد اليوم من فقط عليكم اتباع ما يلي: