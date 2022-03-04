بكوب دقيق أعملي كمية كبيرة من أصابع التمر بالسمسم بدون زبدة هشة وتذوب في الفم أحلي من الأفران

اصابع التمر بالسمسم من الحلويات المنتشرة في بلاد الشام ويتم تحضيرها كنوع من انواع التحلية بعد الأكل وخاصة في شهر رمضان وفي الاعياد، وهي من الحلويات التي من السهل جدا تحضيرها والتنويع في العديد من الحشوات كما انها غنية جدا بالعديد من العناصر الغذائية، ومع اقتراب شهر رمضان بدء الكثير في البحث عن طريقة عمل اصابع التمر بالسمسم بسهولة في البيت والحصول على نتيجة مثل نتيجة المخابز، وسنوات خلال هذا المقال كيفية عمل اصابع التمر بالسمسم بسهولة في البيت وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت.

ما هي مقادير عمل حلوي التمر بالسمسم في البيت

ثلاث أكواب دقيق.

كوبان لبن مجفف.

كوبان سكر بودر.

نصف كوب زيت.

كوب ماء دافئ.

ملعقتين ماء زهر طبيعي.

ملعقة خميرة.

معلقة قرفة.

سمسم.

تمر.

خطوات عمل اصابع التمر بالسمسم دون استخدام زبدة

يتم تحضير خليط الخميرة عن طريق وضع معلقة من الخميرة ومعلقة من السكر وربع كوب ماء ويقلب حتى تذوب المكونات وتترك عشر دقائق.

يتم خلط الدقيق واللبن المجفف والسكر البودر وينخل الخليط جيدا ويقلب وبعد ذلك يضاف عليه خليط الخميرة والماء بالتدريج حتى يختفي الدقيق.

يضاف الزيت بالتدريج مع العجن ويضاف القرفة وماء الزهر وتقلب مع باقي المكونات ويتم تغطيه الخليط جيدا وتركه في مكان دافئ حتى يتخمر

يتم تجهيز معجون التمر عن طريق وضع كمية من التمر بعد إزالة النوي منه ويضاف عليه معلقتين من الزبدة ويقلب حتى يكون عجينة طرية.

يتم فرد العجينة على هيئة شرائح متوسطة السمك وتوضع بكل شريحة كمية من معجون التمر ويتم لفها جيدا ويترك في صينية مدهونة بكمية من الزبدة ومرشوشة بالدقيق

ترص اصابع التمر في الصينية ويتم دهن الوجه بكمية من الحليب ويضاف عليها السمسم قبل وضعها في الفرن.

توضع اصابع التمر والسمسم في الفرن بعد تسخينه على درجة ١٧٠ وتترك في الفرن لمدة نصف ساعة.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتقدم مع المشروب المفضل.

حتي تحصلين على أصابع التمر بالسمسم يجب عليكي إستخدام كوب من الدقيق فقط وبيضة واحدة تساعدك في الحصول على كميات من أصابع التمر. من المعروف مذاقه الرائع وطعمه الشهي الذي يجعل الكثيرون يحبونه لذلك يجب علينا أتباع الخطوات التي قمنا يشرحها حتي تحصلين على مذاق شهي بأصابع التمر وتصبح مثل الجاهز تماما بدون اي حاجة إلي شراءه من الخارج لانه بح