بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر  بالقهوة للحصول على اللون البني الغزالي بدون اي مواد كيميائية

صبغة الشعر بالقهوة من أنواع الصبغات الطبيعية والتي من الممكن الاعتماد عليها للتخلص من اللون الغير مرغوب وإعطاء الشعر أفضل درجة من درجات اللون البتي حيث تعتبر وصفة من القهوة من أهم الوصفات التي من الممكن الاهتمام بتطبيقها على الشعر حيث أنها من الخلطات الطبيعية، والتي من الممكن أن تعالج الكثير من المشكلات بالشعر كما أن لها فائدتها لفروة الرأس، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نوضح مكونات تساعد في عمل خليط القهوة، وتيسر من تحضير تلك التركيبة الفعالة في التخلص التام من أي تواجد للشيب كما أنها من الوصفات التجميلية للشعر وفيما يلي المكونات بالكامل وطريقة التحضير.

مكونات إعداد خلطة القهوة لصبغ الشعر

من الممكن لكل فتاة تريد أن تقوم بصبغ شعرها وإعطائه لون مختلف أن تستخدم تلك التركيبة الطبيعية والتي لها القدرة على أن تزيل أي شيب أو أي عيوب بالشعر كما أن الخليط يغذي فروة الرأس والشعر من البصيلة كما يعطي الشعر مزيد من الجمال والرونق حيث أنه يعزز من رطوبة الشعر ويمنحه العديد من المميزات، والتي من أهمها الترطيب واللون الجذاب، بالإمكان تحضير تلك التركيبة باستعمال المكونات الآتية:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الكركم.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على اللون البني

القهوة من الممكن ن نقوم بخلطها مع بقية المكونات كما يلي:

الخطوة الأولى تكون بتذويب الفازلين.

القهوة مع النشا والكركم، والحناء يتم خلطهم في وعاء آخر منفصل.

بعد ذلك ضعيهم على الفازلين.

اخلطي جيدا ثم أضيفي الليمون وزيت الزيتون مع التقليب المستمر.

نجد أن الخليط قد تحول إلى كريم ناعم غير متكتل ومن الممكن أن يتم تطبيق تلك التركيبة على الشعر وهذا ما يكون للتخلص تماما من أي مشكلة بالشعر وإكسابه أفضل لون، ومن الممكن أن تطبيق الوصف ما بين وقت وآخر لشعر بلون جذاب حيث تعد تلك الوصفة طبيعية وليس لها أي آثار جانبية على الشعر.

من السهل أن يتم التخلص من مشكلة تساقط الشعر نهائيا، عن طريق استخدام وصفة الكركم وزيت الزيتون فقومي بخلط كمية من الكركم مع نفس المقدار من زيت الزيتون وامزجي المكونات جيدا ثم نضع الخليط علي الشعر لمدة ربع ساعة ثم بعد ذلك تقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو ثم يتم تكرار الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة فعالة