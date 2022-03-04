فكرة عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

سلق الكرنب بدون ماء من الممكن أن يتم السلق للكرنب من دون الماء، وهذا ما لا تعرف طريقته الكثير من ربات البيوت لذا نقدم لكم مختلف الخطوات البسيطة، والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل سلق سريع للكرنب، والتخلص من مشكلة الاحتياج لوعاء كبير وكمية كبيرة من الماء حتى تتم خطوة السلق، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل الخطوات التي لا بد من اتباعها حتى يتم السلق للكرنب وورقه بشكل جيد.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

من دون الاستعانة بأي كمية من الماء من الممكن أن يتم السلق لورق الكرنب ومن دون استعمال أي مكونات إضافية أو أي خطوات صعبة، ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات التي تتم من خلال الميكرو ويف، والتي لا تأخذ من ربة المنزل الوقت الطويل لإعدادها.

خطوات لسلق الكرنب بدون ماء

عليك اتباع خطوات بسيطة لكي يتم السلق الكرنب، وأهم تلك الخطوات أن تحضري كمية الكرنب التي تحتاج ربة المنزل إلى سلقها، ومن خلال الخطوات الآتية قوني بالسلق للكرنب دون عناء و مشقة وفي خلال وقت قياسي.

أحضري الكرنبة وومي بوضعها على سطح مستوي.

أزيلي الرأس تماما وبعد ذلك يكمون من السهل التقطيع للكرنبة.

التقطيع يكون من خلال الاستعانة بسكين التقطيع للخضار.

اقلبي الكرنبة وقطعيها لمربعات بحجم مناسب.

بعد التقطيع للكرنبة من الممكن البدء في السلق.

بعد التقطيع للكرنبة من الممكن البدء في السلق. عليك إحضار كيس حراري.

بوضع الكمية الملائمة من الورق بالكيس الحراري تتم خطوة السلق من خلال الاستعانة بالميكرو ويف.

بعد أن يتم وضع الكيس الحراري بالميكرو ويف مدة مس دقائق يتم إخراجه.

يتم فتح الكيس بحرص لتفادي البخار الساخن المتصاعد ومن ثم تقومي بتقليب الورق حتى تتم التسوية والسلق الجيد ويعاد وضعه مرة أخرى في الميكرو ويف.

السلق لا يستهلك أكثر من سبع إلى ثمانِ دقائق وبعدها يكون الورق جاهز للاستعمال والحشو ولكن لا بد وأن يكون الورق بارد تماما حتى يكون من السهل على ربات البيوت استعماله، وتلك الطريقة هي أسهل طرق السلق.

سلق الكرنب وتقطيعه يحتاج الي وقت كبير وجهد أكثر حيث أن الكرنب من الأكلات المحببة لدي الكثير منها، لكن هناك مشكلة تواجه أغلب السيدات وهي سلق وتقطيع الكرنب لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة سهلة لسلق وتقطيع الكرنب بدون ماء بطريقة سهلة وسريعة بدون بذل الكثير من