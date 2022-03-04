طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة عبر موقعنا، تُعتبر من ضمن الطرق التي تبحث عنها ربات المنازل رغبةً في القيام بعملها في المنازل دون الحاجة للذهاب إلى المطاعم لضمان المكونات، حيث تعد من أنواع الشوربات التي يفضل تناولها الكثيرين صغار أو كبار، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الشوربة.

طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة

يُمكنك عمل شوربة السي فود بالكريمة بطريقة بسيطة وبخطوات سهلة، لذا اتبع ما يلي:

نصف كيلو من الجمبري المقشر.

كمية مناسبة من الكابوريا.

100 جرام من السمك فيليه.

300 الكالاماري أو على حسب الرغبة.

حبة كبيرة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الدقيق المنخول.

كوبان من الحليب السائل.

كمية مناسبة من الكريمة الطبخ.

حبة من البصل المفروم.

ربع كوب من مرق السمك.

نصف ملعقة من إكليل الجبل.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الحريف.

نصف ملعقة من الحبهان.

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة من بهار السمك.

طريقة التحضير

يتم وضع الزبدة في وعاء عميق ونقلبها حتى تذوب.

نضيف الجمبري، والكابوريا، وسمك الفيلية والكالماري ويتم تقليبهم بشكل جيد.

نقلب حتى تنضج المكونات ثم نترك المزيج السابق جانبًا.

نذوب كمية مناسبة من الزبدة في وعاء ونضيف البصل المفروم ونقلب.

نضيف إلى البصل باقي المكونات ونقلب ثم نسكب مرق السمك.

يتم وضع الملح، والحبهان، والفلفل، وبهار السمك ثم نضيف إكليل الجبل، والكزبرة الخضراء.

نضيف باقي المكونات ونتركها تغلي لمدة خمس دقائق.

نرفع المزيج عن النار ويترك جانبًا.

نصائح عمل شوربة السي فود الصحية

هناك بعض النصائح التي لابد من اتباعها لكي تحصلين على شوربة ذات مذاق شهي ولذيذ، لذا اتبع ما يلي:

يُمكنك الاكتفاء بالحليب دون الحاجة لإضافة الكريمة الخاصة بالطهي للحصول على مذاق شهي.