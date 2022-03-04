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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل كفتة العدس بمكونات بسيطة - ثقفني
مكونات كفتة العدس
تعتبر كفتة العدس من الأكلات البسيطة والاقتصادية التي يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في المطبخ، وتعتبر بديل مناسب للأكلات الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، كما أنها وجبة غذائية متكاملة وشهية لاحتوائها على العدس الذي يحتوي علي مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم مثل الحديد والزنك، وأيضاً يحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين صحة القلب، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كفتة العدس بمكونات بسيطة.
مكونات كفتة العدس
سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل كفتة العدس بطعم شهي ومميز، وهي كما يلي:-
- نصف كيلو عدس أبو جبة منقوع.
- ربع كوب من الكزبرة الخضراء.
- نصف كوب من البقسماط الناعم.
- ثمرة بطاطس متوسطة مسلوقة.
- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
- فصين من الثوم.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة بهارات كفتة.
- زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير
طريقة تحضير كفتة العدس بسيطة وتتم بالخطوات التالية:-
- أولاً نغسل نصف كيلو من العدس ثم نضعه في الماء لمدة ليلة كاملة أو 6 ساعات على الأقل ثم يصفي جيداً.
- في الكبة نضع العدس المنقوع وبصلة كبيرة وربع كوب من الكزبرة الخضراء وثمرة بطاطس مسلوقة.
- ثم نضيف فصين من الثوم وملعقة كبيرة من بهارات الكفتة ورشة من جوزة الطيب وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونخفق جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.
- ثم نقوم بإضافة نصف كوب من البقسماط الناعم ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونستمر في الخفق على سرعة عالية حتى تمتزج المكونات.
- ندهن اليد بقليل من الزيت ونشكل الكفتة إلى أصابع متوسطة الحجم وتوضع في صينية وندخلها الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونقليها في زيت غزير وساخن على نار متوسطة ونقلب من حين لآخر حتى تنضج.
- عند تمام النضج ونضعها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم توضع في طبق وتقدم مع العيش الأبيض والسلطات بألف صحة وعافية.
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