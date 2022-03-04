عمل خلية النحل اللذيذة خطوة خطوة للمواطنين بالمنزل، حيث أن خلية النحل من المعجنات المعروفة بالمذاق الشهي واللذيذ، فإن يمكن تحضيرها وحشوها أكثر من طريقة فيمكن عمل خلية النحل بمذاق حلو وحادق، فتلك النوعية من المعجنات تعرف في البلاد العربية بأكثر من اسم مثل الشهدة بالمغرب، فإن موقعنا سوف يوضح طريقة عمل خلية النحل اللذيذة خطوة خطوة.

مقادير عمل خلية النحل اللذيذة

مكونات تحضير العجينة كالتالي:

نجهز عدد 3 أكواب من الدقيق.

نعد كوب إلا ربع من الزبدة.

إحضار كمية من الملح مقدارها نصف ملعقة صغيرة.

تجهيز عدد 1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

القيام بإعداد عدد 4 ملاعق من البيكنج باودر صغيرة.

نعد عدد 2 ملعقة من السكر.

نأخذ من اللبن الرائب كمية مقدارها كوب واحد فقط.

مقادير اللازمة لحشو العجينة تكون كالتالي:

نأخذ من الماء كمية مقدارها كوب ونصف.

نجهز كمية من الزبد تقدر بنصف كوب.

إعداد ربع كوب من السكر الأبيض وربع كوب أيضا من السكر البني.

إحضار ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

تحضر عدد 1 ملعقة كبيرة من كلا من السكر الناعم والقرفة الناعمة.

طريقة تحضير الخلية خطوة خطوة