نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات سحرية لتكثيف الرموش وتطويلها ومن غير أعراض جانبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات سحرية لتكثيف الرموش، من الأشياء التي تبحث عنها كل فتاة جميلة، وتحب أن تظل جميلة، وذلك لأنه عند الحديث عن الجمال الأنثوي، فإن أول ما يتبادر إلى ذهن الشخص، ويلفت انتباهه عند النظر إلى العين، هي الرموش الكثيفة والطويلة، وذلك لأنها سر الجمال في عين الأنثى أولاً، ثم في عين الرجل الذي يستلهم أهميتها من نظرة الأنثى إليها ثانياً، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

وصفات سحرية لتكثيف الرموش من الطبيعة

هناك العديد من الوصفات لتكثيف الرموش بشكل طبيعي، ومن الطبيعة، خاصة لهؤلاء السيدات اللاتي يعانين من تساقط الرموش مثلها مثل باقي الشعر عند الإنسان بسبب عوامل عديدة، بعضها وراثي والآخر بيئي، وثالث بيولوجي عضوي، عافانا الله وإياكم.

وفيما يلي سوف نتناول وصفات من الطبيعة، لنساعد الرموش على الحياة، بل وتكثيفها وتطويلها.

1: وصفة زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون الطبيعي الصافي من أقوى المحفزات الطبيعية لنمو الشعر. خاصة وأنه يحتوي على مركب فينولي اسمه أوليوروبين، الذي يزيد من نمو الشعر طبيعيا.

وينصح الخبراء بتحضير 3- 4. قطرات من زيت الزيتون، ووضعها على قطعة قطن وتكويرها. ثم نقوم بتمريرها على الرموش السفلية والعلوية، واتركيها مدة 5- 10 دقائق، ثم قومي بشطف رموشك بالماء الفاتر.

2: وصفة الشاي الأخضر

وتكون تلك الوصفة عن طريق خلط ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر. أو كيس صغير من الشاي الأخضر مع كوب من الماء الساخن، ثم يتم تصفية السائل ونشرب الشاي. او من الممكن تركه يبرد ونستخدمه موضعيا على خطوط الرموش العلوية والسفلية. باستخدام قطعة قطن مرة واحدة يوميا. أو شرب الشاي من مرة إلى مرتين يوميا.

3: زيت الخروع من أقوى وصفات لتكثيف الرموش وتطويلها

يعتبر زيت الخروع من أقوى الوصفات لتكثيف وتطويل شعر الرموش بشكل طبيعي وفي وقت قياسي. فهو متوفر في الصيدليات ومحلات العطارة، ويمكن العثور عليه بسهولة.

وطريقة استخدام زيت الخروع تتلخص في تبليل قطن بزيت الخروع.وتمريرها على الرموش كل يوم قبل الخلود للنوم، ويراعى الحذر من تسرب الزيت إلى العين. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على رموش طويلة وكثيفة في أيام معدودة.

4: الفازلين الطبي الأصلي

والفازلين معروف بأنه يساعد في تكثيف نمو الشعر من الجذور. وتتلخص طريقة استخدامه في وضع طبقة رقيقه منه على الرموش وتمريرها عدة مرات على الشعر. حتى تمتصها الرموش، ويتم التطبيق يوميا، حتى نصل إلى النتيجة المرجوة.

5: چل الألوفيرا (الصبار)

يعمل الصبار على الحفاظ على الرموش، وترطيبها، علاوة على احتوائه على الفيتامينات المغذية للشعر والمحفزة لنموه. ويمكن استخدام الألوفيرا عن طريق عصا الماسكرا، أو قطعة قطن كما بالطريقة المذكورة بالأعلى.

6: من أفضل الوصفات السحرية لتكثيف الرموش زيت اللوز

ويعمل زيت اللوز على تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة كبيرة. ويعطيها لمعانا وبريقا، لذا يحبذ الحرص على استخدامه يوميا.

7: زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الوصفات الشائعة لتطويل رموش العين. وهو آمن حول العينين، ويحتوي على أحماض دهنية لها خصائص مضادة للبكتيريا، والفطريات والالتهابات. وهنا يجب استخدام زيت جوز الهند العضوي البكر، الذي لا يحتوي على أي من المواد الأخرى المسببة للحساسية.

ويمكن استخدام زيت جوز الهند عن طريق قطنة ونغمسها في الزيت ونمررها على شعر الرموش العلوي والسفلي، ونتركها حتى الصباح التالي، ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر.