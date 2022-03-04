نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيه.. طريقة عمل الاندومي في البيت زي الجاهز بأطعمة مختلفة وبدون مواد حافظة فرحي اطفالك في المقال التالي
إن الاندومي من المنتجات التي انتشرت في الفترات الأخيرة بشكل كبير، ونالت إعجاب معظم الأشخاص وخاصةً الأطفال فهي من الوجبات السريعة التي يتم إعدادها في 10 دقائق وتكون بنكهات مختلفة كالدجاج واللحم والخضروات وغيرها، ولكن على الرغم من ذلك فإن الإفراط في تناولها مضر بالصحة ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض وذلك بسبب ما تتضمن عليه من مواد حافظة وسوء التخزين وغيره، لذلك سنعرض لكل الأمهات طريقة عمل الاندومي بنكهات مختلفة في المنزل.
كيفية عمل الاندومي بنكهات مختلفة في المنزل
بعد تجارب كثيرة في محاولة عمل المكرونة في المنزل مشابهة للاندومي اتضح أنه من خلال مكونات بسيطة للغاية يمكن الحصول على نفس المذاق دون أي اختلاف، وذلك من خلال المكونات والخطوات الآتية:
المكونات:
- نصف كيس من المكرونة ويفضل أن تكون شرائط مثل الاندومي.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ثوم مطحون وبصل مطحون بمقدار ملعقة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- مرقة دجاج أو لحم أو مرقة خضار حسب الرغبة في نكهة الاندومي.
- ملعقة شطة وهذا المكون اختياري.
خطوات التحضير:
- نضع إناء على النار ملئ بالماء ونتركه يغلي.
- نضع المكرونة في الوعاء ونقلبها من حين لآخر.
- نخرج المكرونة من الماء قبل أن يتم تسويتها بشكل كامل مع الاحتفاظ بقليل من ماء السلق.
- نقوم بإضافة مرقة الدجاج أو اللحم أو الخضار على المكرونة ونقلبها.
- نضيف كلًا من الملح والفلفل والكاري إلى المكرونة ونقلبهم مع بعضهما لبعض جيدًا.
- نقوم بوضع الشطة على المكرونة، ومن ثم نضع المكرونة على نار هادئة مع التأكد من وجود كمية قليلة من المياه بها ونغطيها ونتركها دقيقتان.
- نغلق النار ونسكب المكرونة في الطبق وتصبح جاهزة للتناول.
- ذلك بالإضافة إلى أنه من الممكن بدل من استعمال المكرونة الجاهزة أن نقوم بإعداد المكرونة في البيت وذلك أفضل لصحة أطفالنا،
- فيمكن إعدادها من خلال وضع بيضتان مع الدقيق والماء دافئ للعجن ورشة من الملح، ومن ثم وضعها في أداة تقطيع المكرونة إلى شرائح، أو يمكن فردها وتقطيعها بالسكين إلى شرائح سمكها رفيع.
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