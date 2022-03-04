تقطيع الكرنب بطريقة جديدة في 10 دقائق هتعملي 5 كرنبات بسرعة الصاروخ وبطريقة سهله

تقطيع الكرنب بطريقة جديدة في 10 دقائق هتعملي 5 كرنبات بسرعة الصاروخ المحشي واحد من الأكلات المحببة للكثير من المصريين والعرب، وبالأخص محشي الكرنب ولكنه متعب للغاية ويحتاج إلى الكثير من الوقت من أجل تحضيره وبالتحديد تقطيعه وسلقه حتى يتم حشوه بعد ذلك بالأرز، ولهذا فقد نتعرف على طريقة سهلة تتبع من أجل تقطيع الكرنب إلى قطع صغيرة في وقت قياسي بدون تعب أو إجهاد يشعر به الشخص، حيث يمكنك اليوم تقطيع ثلاث كرنبات بسرعة الصاروخ بدون مشقة أو تعب.

طريقة تقطيع الكرنب

يمكنك الآن تقطيع كمية كبيرة من الكرنب بسرعة الصاروخ من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تسهل على ربات المنازل الوقت المتبع في إعداد وصفة الملفوف المحشي، ولهذا فقد يمكنك تقطيعه بالطريقة التالية السريعة للحصول على نتيجة سريعة للغاية:

يتم تحضير الكرنبة التي ترغبين في تقطيعها، ومن ثم إزالة الأوراق الزائدة الموجودة فيها والموجودة باللون الغامق.

ومن ثم يتم وضعها على السطح وتحضير سكينة مسنة جيدا، ومن ثم وضعها في منتصف الملفوف والبدء في تحديد الكرنبة من جميع الاتجاهات.

حتى تتمكنين من الحصول في نهاية الأمر على كرنبة مقطعة على هيئة مربعات متساوية الحجم في أسرع وقت ممكن

طريقة معجزة لتقطيع الملفوف