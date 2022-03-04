ملعقة ذهبية خطيرة ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

إن المأكولات التي يتم قليها في الزيت مثل البطاطس والباذنجان وغيره تكون خطيرة على صحة الإنسان وخاصةً الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب وأمراض الكلى والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذلك يبحثون عن طريقة يمكنهم من خلالها تناول البطاطس من دون أن تتشرب أو تمتص كمية كبيرة من الزيت، وفي هذا الموضوع سنوافيكم بخطوات طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت وجعلها أقل ضرر على الصحة.

الطريقة الصحيحة لقلي البطاطس المقرمشة

يقوم الناس بالقيام بالعديد من الأمور الخاطئة التي تجعل البطاطس تمتص كميات كبيرة من الزيوت بعد قليها، ومن الأمثلة على تلك الأمور هو قيامهم بإخراج البطاطس على الطبق مباشرةً من دون تصفيتها على المناديل الورقية أولًا.

ذلك بالإضافة إلى طريقة تقطيعهم للبطاطس حيث يقومون بتقطعيها سميكة مما يجعلها لينة وغير مقلية جيدًا من الداخل، أو يقومون بتقطعيها رفيعة ويؤدي ذلك إلى حرقها، ولذلك سنوضح لكم في الفقرات التالية طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت.

خطوات ومكونات قلي البطاطس المقرمشة

تتثمل المكونات التي نحتاجها لقلي البطاطس في الآتي:

5 حبات من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ثوم بودر وبصل بودر.

ماء.

زيت.

ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سنحصل على أشهى بطاطس مقلية صحية ومقرمشة: