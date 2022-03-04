طريقة تحضير كيك يومي اقتصادي بنكهة الليمون مع قوام هش وطعم رائع، نقدم لكم اليوم بخطوات سهلة كالمعتاد طريقة عمل كيكة يومية إقتصادية بنكهة الحامض، تتميز وصفتنا اليوم بقوامها الهش والخفيف ومقاديرها البسيطة، كما انها وصفة صحية يمكن تناولها يومياً سواء منفردة أو مع أحد المشروبات الساخنة. بمكونات سهلة ومتوفرة بكل منزل حضري ألذ كيك يومي إقتصادي بنكهة الليمون مع طعم شهي للغاية.

تحضير كيك اقتصادي بنكهة الليمون

المقاديرالمطلوبة لعمل كيكة الليمون الصحية بقوام هش:

3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.

كيس سكر فانيليا بمقدار 7 جرام.

كوب سكر بمقدار 150 جرام.

كوب حليب بمقدار 200 مللي + كوب إلا ربع زيت نباتي بمقدار 150 مللي.

2 كوب دقيق.

قشور ليمون بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

خميرة حلويات (بيكنج بودر) بمقدار 16 جرام

للتزيين سوف نستخدم مربى بأي نكهة حسب الرغبة بالاضافة إلى شعرية الشوكولاتة.

نبدأ إعداد وصفتنا اليوم بإضافة البيض والفانيليا إلى وعاء مع إضافة السكر ثم نخفق بالمضرب اليدوي جيداً، نستمر في الخفق إلى أن يذوب السكر نوعاً ما ويصبح الخليط فاتح اللون، بعد ذلك نضف الحليب والزيت النباتي ونستمر في مزج المكونات بشكل جيد وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر تدريجياً بعد أن يتم غربلتهم، ونمزج الدقيق والبيكنج بودر مع الخليط السائل حتى يختفيان تماماً وبعدها نضف قشور الليمون والخل ونخلط مجدداً لمرة أخيرة.

كيكة الليمون بقوام هش وأسهل طريقة

في الخطوة التالية نحضر قالب مدهون بالزيت والدقيق ونسكب خليط الكيك الناتج، وذلك مع توزيعه بشكل متساوي مع التأكد من التخلص من فقاعات الهواء بإستخدام عود خشبي، وبعد ذلك ندخل القالب للفرن ويكون ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، رف أوسط على الشبكة والنار من الأسفل لمدة 40 دقيقة. وبعد ذلك نخرج الكيك من الفرن ونتركه يهدأ ثم نخرجه من القالب، وندهن وجه الكيك بمربى مفضلة لكم وبعد ذلك نأخذ شعرية الشوكولاتة، ونرشها على سطح الكيك للتزيين ويمكنك استبدال المربى والشوكولاتة برشة من السكر البودرة، ثم نقطع الكيك ويصبح جاهز للتقديم كيك هش خفيف بطعم رهيب.