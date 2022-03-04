نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة الوافل بصوص الشوكولاتة اللذيذ بمكونات بسيطة وسر القرمشة الرائعة له في المقال التالي
طريقة عمل عجينة الوافل ، أصبح الوافل من أكثر الحلويات إقبالًا من قبل العديد من الأفراد الذين يتفننون في وضع الإضافات العديدة فوقها ما بين العسل والمربى والشوكولاتة وغيرها من الإضافات التي تضفي على العجينة المقرمشة المذاق المميز، ويعد الوافل نوع من أنواع الحلويات الغربية التي كانت تشتهر سابقًا في بلاد الغرب كنوع من أنواع الحلوى المستخدمة في الإفطار، نظرًا لأنها تتكون من مكونات بسيطة وخفيفة، ولكنها أصبحت متواجدة بكثرة في الدول العربية، ويستخدم أيضًا كوجبة إفطار شهية سريعة أو كنوع من أنواع الحلويات المميزة التي يقدم تقديمها لأفراد الأسرة في وجبات العشاء والسهرة وأيضًا أعياد الميلاد.
طريقة عمل عجينة الوافل
تبحث كافة الأمهات في الفترة الحالية لمعرفة الطرق الصحيحة التي يمكن عن طريقها إعداد الحلويات المتنوعة في المنزل من أجل تقديمها لأفراد أسرتها، وخاصة مع بدء الموسم الدراسي وزيادة الحاجة إلى تناول الأشياء المغذية ذات المذاق المميز ولتي تساعد على زيادة التركيز وتشجعهم على المذاكرة، ويعد الوافل نوع من تلك المسليات، حيث أنه يتميز بالمذاق الخفيف والمحبب للكبار والصغار، ويمكن إعداده في وقت بسيط وتقديمه مباشرة بعد إعداده.
ويمكن تحضير عجينة الوافل عن طريق إحضار المكونات التالية :
- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوبان من الحليب السائل.
- 2 كوب من الدقيق.
- معلقة من السكر.
- معلقة من الزبدة.
- رشة من الملح.
- معلقة من البيكنج بودر.
- معلقة من الفانيليا.
مكونات تزيين الوافل
- صوص الشوكولاتة.
- كمية من عسل النحل.
- كوب من الكريمة اللباني.
- معلقتين من المربى بالنكهة المفضلة.
- مكسرات مفرومة حسب الرغبة.
خطوات تحضير الوافل
- في الخلاط الكهربائي، يوضع البيض مع الفانيليا ويخفق الجميع جيدًا، وبعدها يضاف الحليب بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.
- أثناء الخفق تضاف معلقة السكر، إلى أن تتجانس كافة المكونات، وبعدها تسكب في وعاء عميق.
- يضاف الدقيق بالتدريج إلى المكونات السائلة ويخلط بالمضرب اليدوي سريعًا كي لا تتكون التكتلات.
- يضاف الملح إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق بالمضرب اليدوي حتى الحصول على القوام المطلوب.
- تسخن ماكينة الوافل بعد ذلك وتدهن بالقليل من الزبدة.
- توضع الكمية المناسبة وليكن حجم معلقة كبيرة في الماكينة وتترك لمدة 3 دقائق.
- يرفع غطاء الماكينة ويخرج الوافل على طبق التقديم.
- يضاف صوص الشوكولاتة أو العسل أو المربى أو الكريمة اللباني ويمكن التنوع بين الجميع فوق الوافل ويقدم مع أي من المشروبات المفضلة سواء الباردة أو الساخنة، ويزين بالمكسرات.
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