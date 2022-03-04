طريقة عمل عجينة الوافل بصوص الشوكولاتة اللذيذ بمكونات بسيطة وسر القرمشة الرائعة له

طريقة عمل عجينة الوافل ، أصبح الوافل من أكثر الحلويات إقبالًا من قبل العديد من الأفراد الذين يتفننون في وضع الإضافات العديدة فوقها ما بين العسل والمربى والشوكولاتة وغيرها من الإضافات التي تضفي على العجينة المقرمشة المذاق المميز، ويعد الوافل نوع من أنواع الحلويات الغربية التي كانت تشتهر سابقًا في بلاد الغرب كنوع من أنواع الحلوى المستخدمة في الإفطار، نظرًا لأنها تتكون من مكونات بسيطة وخفيفة، ولكنها أصبحت متواجدة بكثرة في الدول العربية، ويستخدم أيضًا كوجبة إفطار شهية سريعة أو كنوع من أنواع الحلويات المميزة التي يقدم تقديمها لأفراد الأسرة في وجبات العشاء والسهرة وأيضًا أعياد الميلاد.

طريقة عمل عجينة الوافل

تبحث كافة الأمهات في الفترة الحالية لمعرفة الطرق الصحيحة التي يمكن عن طريقها إعداد الحلويات المتنوعة في المنزل من أجل تقديمها لأفراد أسرتها، وخاصة مع بدء الموسم الدراسي وزيادة الحاجة إلى تناول الأشياء المغذية ذات المذاق المميز ولتي تساعد على زيادة التركيز وتشجعهم على المذاكرة، ويعد الوافل نوع من تلك المسليات، حيث أنه يتميز بالمذاق الخفيف والمحبب للكبار والصغار، ويمكن إعداده في وقت بسيط وتقديمه مباشرة بعد إعداده.

ويمكن تحضير عجينة الوافل عن طريق إحضار المكونات التالية :

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوبان من الحليب السائل.

2 كوب من الدقيق.

معلقة من السكر.

معلقة من الزبدة.

رشة من الملح.

معلقة من البيكنج بودر.

معلقة من الفانيليا.

مكونات تزيين الوافل

صوص الشوكولاتة.

كمية من عسل النحل.

كوب من الكريمة اللباني.

معلقتين من المربى بالنكهة المفضلة.

مكسرات مفرومة حسب الرغبة.

خطوات تحضير الوافل