كريم لبان الذكر كولاجين طبيعي بالطريقة الصحيحة الحل السحري لكل مشاكل البشرة سيغنيك عن جميع الماسكات

تحتاج معظم السيدات إلى وصفات وطرق يمكن أن نقوم بتحضيرها في المنزل تساعد في شد البشرة وكذلك تبييضها، حيث أن جميع الكريمات أو الوصفات الجاهزة لا يقدر الجميع على شرائها بسبب أنها غالية الثمن، لذلك سنقدم وصفة مميزة تتكون من لبان الذكر مع الفازلين، فكلاهما يملكون عناصر تساهم في شد البشرة وجعلها أفضل، تابعونا للتعرف على الوصفة.

لبان الذكر والفازلين لشد وتبييض البشرة

هناك وصفة يمكن أن نقوم بعملها بسهولة في المنزل تساهم في عودة البشرة إلى رونقها، وكذلك تساعد في تبييض البشرة بدلاً من شراء مكونات خارجية بها نسبة من الأدوية الكيميائية الصعبة التي تضر البشرة، وتأتي مكونات الوصفة بهذا الشكل:

علينا أن نقوم بنقع لبان الذكر في الماء لفترة من الزمن ومن ثم نستخدم هذا الماء وهذا بمقدار نصف كوب.

تحضير ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل لبان الذكر والفازلين

نستطيع أن ننفذ الوصفة بسهولة كبيرة في المنزل من خلال الخطوات البسيطة نستطيع تحضيرها، برغم أن المكونات بسيطة للغاية ولا تحتاج إلى وقت فالوصفة فعالة للغاية أيضًا فقط بضعة خطوات نذكرها كالآتي: