نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مرتفعة وهشة” سر عمل الكيكة الاسفنجية Spong Cake خفيفة وناجحة أحلى من المحلات في المقال التالي
الكيكة الاسفنجية هي أكثر أنواع الحلويات التي يكثر البحث عن طرق تحضيرها، وذلك قد يرجع لكثرة و اختلاف أنواعها وأشكالها مما يجعل كل أم ترغب في التفنن في تقديم أفضل الكيكات، وعلى الرغم من هذا التنوع إلا أن تبقى الكيكة اليابانية بالإضافة إلى الاسفنجية وهي الافضل والأكثر انتشاراً وذلك لتعدد استخداماتها فيمكن من خلالها عمل اشهى انواع الحلويات مثل التورت، والجاتوهات، ويتم تزينها بكل سهولة، ولذلك سوف نتعرف معًا الان في السطور التالية على طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالخطوات الصحيحة بكل سهولة.
سر الكيكة الاسفنجية الخفيفة
قدمي الكيكة الاسفنجية المميزة لأفراد أسرتك، ويتم ذلك إذا اتبعتي الخطوات الآتية:
- كوب ونصف من الدقيق.
- عدد ٦ بيضات كبار الحجم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة من الخل الابيض.
- كريم شانتيه وبعض الفاكهه المقطعة للتزين.
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية
- شغلي الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، واتركيه حتى يسخن حتى يتم اعداد الكيكة.
- قومي بتحضير الخلاط الكهربائي واضيفي بداخله البيض واحدة تلو الأخرى.
- اخلطي البيض جيدًا على أعلى سرعة حتى يرتفع ويتضاعف حجمة بشكل واضح.
- اضيفي إليه الفانيليا، قم أعيدي الخلط، أضيفي بعد ذلك السكر.
- أعيدي الخلط مرة أخرى حتى يذوب السكر تمامًا مع البيض اخلطي مدة خمس دقائق.
- اضيفي بعد ذلك الخل الأبيض الى المكونات واخلطي مرة أخرى فهو يساعد على ارتفاع الكيكة ويجعلها اسفنجية.
- احضري الدقيق، ثم قومي بنخل، وأضيفي إليه البيكنج باودر ورشة الملح.
- هذه هي المكونات الجافة قومي بخلطها أيضًا باستخدام ملعقة يدويًا.
- اضيفي بعد ذلك الدقيق إلى المكونات في الخلاط.
- راعي عند إضافة الدقيق أن يتم بشكل تدريجي.
- ثم قومي بالخلط حتى الحصول على الخليط بشكل متجانس.
- احضري قالب مناسب الشكل والحجم.
- قومي بمسح القالب بالزيت، ورشة دقيق خفيفة.
- قومي بوضع الخليط داخل القالب، ثم ادخلي القالب الفرن على الرف الاوسط، واتركيها لمدة نصف ساعة.
- يمكنك اختيار النضج بعد ذلك، وعند التأكد اخرجي الكيكة واتركيها حتى تبرد تماما.
- قومي بتزين الكيكة بالكريمه شانتي، وقطع الفاكهة المميزة، وتقديم الكيكة وتناولها بألف هنا وشفا.
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